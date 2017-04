Απρίλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Σε περίπου 100 Ολλανδούς πολίτες τουρκικής καταγωγής απαγορεύτηκε η έξοδος από την Τουρκία, σύμφωνα με το ολλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο NOS.



Οπως ανέφερε, εκείνοι που επηρεάζονται από το μέτρο, πολλοί από τους οποίους βρίσκονταν για διακοπές στην Τουρκία, είχαν επικρίνει δημόσια τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εκπρόσωπος του ολλανδικού υπουργείου Εξωτερικών σε δήλωσή του επιβεβαίωσε την είδηση, υποστηρίζοντας σύμφωνα με το Reuters πως σε δεκάδες Ολλανδοί πολίτες τουρκικής καταγωγής, πολλοί εκ των οποίων συνδέονται με το κίνημα Γκιουλέν, απαγορεύτηκε η έξοδος από την Τουρκία.



iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Απρίλιος 7th, 2017 at 12:33 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.