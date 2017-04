Απρίλιος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

59 πυραύλους «Τόμαχοκ» εκτόξευσαν δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα στη Μεσόγειο με στόχο τη βάση Αλ Σαριάτ, πραγματοποιώντας την απειλή του Τραμπ ότι «κάτι πρέπει να γίνει με τον Άσαντ». Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου, εκτοξεύτηκαν 59 πύραυλοι «Τόμαχοκ» από τα πυραυλοφόρα καταδρομικά πλοία USS Ross και Porter που πλέουν στην ανατολική Μεσόγειο, στις 04:40 τοπική ώρα και η επίθεση ήταν στοχευμένη. «Οι πύραυλοι αυτοί έπληξαν αεροσκάφη, καταφύγια αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και πολεμικών εφοδίων, αποθήκες πυρομαχικών, θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά και επίγεια ραντάρ», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Πάντως, όπως μεταδίδει το BBC, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι σκοτώθηκαν τέσσερις στρατιώτες των δυνάμεων της Δαμασκού. Επίσης σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει την έδρα του στη Βρετανία, η αεροπορική βάση Σαϊράτ έχει «σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί». «Εχουμε επιβεβαίωση για τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτικών, ανάμεσά τους και ένας πτέραρχος. Υπάρχουν επίσης και δεκάδες τραυματίες», δήλωσε ο επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Ραμί Αμπντελραχμάν διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για την βάση από την οποία απογειώθηκε το αεροσκάφος που βομβάρδισε την πόλη Χαν Σεϊχούν, η οποία ελέγχεται από σύρους αντάρτες και τζιχαντιστές στη βορειοδυτική Συρία και όπου 86 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση με χημικά όπλα. Η βάση έχει σχεδόν ολοσχερώς καταστραφεί: τα αεροσκάφη, η πίστα, οι αποθήκες καυσίμων και το κτίριο της αντιαεροπορικής άμυνας έχουν κονιορτοποιηθεί, είπε. «Υπήρχαν αεροσκάφη τύπου Soukhoï-22, Soukhoï-24 και Mig-23», διευκρίνισε ο επικεφαλής του Παρατηρητηρίου που διαθέτει μεγάλο δίκτυο ιατρικών και στρατιωτικών πηγών στη Συρία. Η αεροπορική βάση Αλ-Σααϊράτ, η οποία επλήγη, είναι η μεγαλύτερη στη Συρία μετά την βάση της Λαττάκειας. Η εκτόξευση των αμερικανικών πυραύλων: Ο βομβαρδισμός της συριακής βάσης που βρίσκεται κοντά στην επαρχία Χομς, ήταν η απάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην επίθεση με τοξικό αέριο στην πόλη Χαν Σεϊχούν (βρίσκεται στην ανταρτοκρατούμενη επαρχία Ιντλίμπ) που η Ουάσιγκτον αποδίδει στον Σύριο πρόεδρο Μπάσαρ Αλ Άσαντ. Από την τοξική επίθεση προκλήθηκε ο θάνατος δεκάδων ανθρώπων ανάμεσα στους οποίους και πολλά παιδιά. Οι φωτογραφίες που σόκαραν τον πλανήτη από τη χημική επίθεση του Ασαντ: Πού ακριβώς χτύπησαν οι ΗΠΑ Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη του Reuters, οι ΗΠΑ πραγματοποήσαν την επίθεση με τους πυραύλους Τόμαχοκ εναντίον της βάσης Αλ Σαριάτ που βρίσκεται κοντά στην επαρχία Χομς. Πάνω αριστερά, δηλαδή στα βορειοδυτικά της Συρίας βρίσκεται η πόλη Χαν Σεϊχουμ της επαρχίας Ιντλίμπ, την οποία έπληξε την Τετάρτη η επίθεση με τα τοξικά αέρια. Η αεροπορική επιδρομή με στόχο την Χάν Σεϊχούμ πιστεύεται ότι ξεκίνησε από τη βάση Αλ Σαριάτ. H βάση αλ Σαριάτ που έγινε στόχος των ΗΠΑ Πεντάγωνο: Δεν ζητήσαμε την άδεια της Ρωσίας, αλλά ενημερώσαμε Ο αμερικανικός στρατός κοινοποίησε στις ρωσικές δυνάμεις ότι πρόκειται να βομβαρδίσει μια συριακή αεροπορική βάση, και δεν έπληξε τμήματα της βάσης που θεωρείται ότι βρίσκονταν ρωσικές δυνάμεις, είπε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου λοχαγός Τζεφ Ντέιβις χθες. Ο Ντέιβις, ενημερώνοντας δημοσιογράφους για την επιχείρηση, είπε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν «πολλαπλές» συνομιλίες με τις ρωσικές δυνάμεις χθες προτού εκτοξεύσουν πυραύλους, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα επικοινωνίας που είχε συμφωνηθεί από πριν για να αποφύγουν κατά λάθος συγκρούσεις στη Συρία μεταξύ των δυνάμεών τους στη μάχη τους εναντίον του Ισλαμικού Κράτους. Στο μεταξύ ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών, Ρεξ Τίλερσον δήλωσε ότι: «Δε ζητήσαμε την άδεια Μόσχας», ενώ τόνισε ότι οι βομβαρδισμοί δείχνουν ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να λάβει αποφασιστικά μέτρα δράσης κατά αποτρόπαιων πράξεων. Τραμπ: Καλώ όλα τα πολιτισμένα έθνη να μας πλαισιώσουν Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ τόνισε στην γραπτή ανακοίνωση που διάβασε απευθυνόμενους στους Αμερικανούς συμπολίτες του, για την πυραυλική επίθεση που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ κατά στόχων αμυντικού ενδιαφέροντος στη Συρία. «Την Τρίτη, ο δικτάτορας της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ εξαπέλυσε μία αποτρόπαιη επίθεση με χημικά όπλα κατά αθώων πολιτών. Χρησιμοποιήθηκε ένας θανατηφόρος νευροπαραλητικός παράγοντας κι ο Άσαντ αφαίρεσε τη ζωή αβοήθητων ανδρών, γυναικών και παιδιών. Ήταν ένας αργός και βασανιστικός θάνατος για πολλούς ανθρώπους. Ακόμη κι όμορφα βρέφη δολοφονήθηκαν αποτρόπαια, από αυτή τη βαρβαρική επίθεση. Κανένα παιδί του Θεού δεν πρέπει να βιώσει ποτέ αυτόν τον τρόμο. Σήμερα το βράδυ, διέταξα ένα στοχευμένο στρατιωτικό πλήγμα κατά της αεροπορικής βάσης στη Συρία από την οποία εξαπολύθηκε η επίθεση με τα χημικά όπλα. Είναι προς το ουσιαστικό εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ να δράσουν προληπτικά και να αποτρέψουν την εξάπλωση της χρήσης των θανατηφόρων χημικών όπλων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Συρία χρησιμοποίησε απαγορευμένα χημικά όπλα, παραβίασε τις υποχρεώσεις της έναντι της Συμφωνίας για τα Χημικά Όπλα, ενώ αγνόησε επιδεικτικά το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι προσπάθειες των προηγούμενων ετών για την αλλαγή της συμπεριφοράς του Άσαντ, απέτυχαν ολικά και δραματικά. Ως συνέπεια, η προσφυγική κρίση εξακολουθεί να γίνεται βαθύτερη, και η περιοχή συνεχίζει να αποσταθεροποιείται, απειλώντας τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Aπόψε το βράδυ, καλώ όλα τα πολιτισμένα έθνη να μας πλαισιώσουν επιζητώντας το τέλος της σφαγής και της αιματοχυσίας στη Συρία, τερματίζοντας την τρομοκρατία όλων των τύπων και μορφών. Ζητούμε τη σοφία του Θεού καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις προκλήσεις των προβλημάτων του κόσμου που μας περιβάλλει. Προσευχόμαστε για τη ζωή των τραυματισμένων, αλλά και για τις ψυχές όλων αυτών που πέθαναν. Ελπίζουμε ότι όσο η Αμερική ενεργεί για το δίκαιο, τόσο η ειρήνη και η αρμονία θα επικρατήσουν τελικά, στο τέλος. Καλή σας νύχτα. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική και ολόκληρο τον κόσμο. Σας Ευχαριστώ». Κυβερνήτης της Χομς: Υπάρχουν θύματα Η αμερικανική πυραυλική επίθεση κατά στρατιωτικών στόχων στη Συρία, εξυπηρετεί τους σκοπούς των «ένοπλων τρομοκρατικών ομάδων» αλλά και του Ισλαμικού Κράτους δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Χομς Ταλάλ Μπαραζί, στη Συρία. «Η ηγεσία της Συρίας, αλλά και η πολιτική της, δε θα αλλάξουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης στη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης του στην κρατική τηλεόραση. «Η πολεμική αυτή ενέργεια δεν ήταν η πρώτη και ούτε πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αεροπορική βάση υποστήριζε τις επιχειρήσεις του στρατού της Συρίας κατά του Ισλαμικού Κράτους. Την ίδια στιγμή μιλώντας στο Reuters ενημέρωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις κατάσβεσης της φωτιάς, αλλά και διάσωσης του προσωπικού της βάσης Σαϊράτ. Όπως ενημέρωσε από την επίθεση υπάρχουν ανθρώπινα θύματα, νωρίτερα ωστόσο, ο Μπαραζί είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι προκλήθηκαν μόνο υλικές καταστροφές και δεν φαινόταν να υπήρχαν μεγάλες ανθρώπινες απώλειες. Συριακή αντιπολίτευση: Ελπίζουμε να συνεχιστούν οι πυραυλικές επιδρομές Η Εθνική Συμμαχία της Συρίας που ανήκει στην αντιπολίτευση, σχολίασε θετικά την αμερικανική πυραυλική επίθεση κατά της αεροπορικής βάσης στη Συρία, σύμφωνα με εκπρόσωπο Τύπου της οργάνωσης. Παράλληλα η Εθνική Συμμαχία της Συρίας ελπίζει ότι οι πυραυλικές επιδρομές κατά της Συρίας θα συνεχιστούν, προκειμένου να σταματήσουν οι αεροπορικές επιδρομές της συριακής κυβέρνησης, αλλά και «η χρήση διεθνώς απαγορευμένων όπλων», εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου της οργάνωσης. Πούτιν κατά Τραμπ για το βομβαρδισμό της Συρίας: Θα προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις σχέσεις μας Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρεί τα αμερικανικά πλήγματα κατά της Συρίας «επίθεση κατά κυρίαρχου κράτους» που βασίσθηκαν «σε κατασκευασμένα προσχήματα», ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. «Ο πρόεδρος Πούτιν θεωρεί τα αμερικανικά πλήγματα κατά της Συρία επίθεση κατά κυρίαρχου κράτους κατά παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, με βάση σε κατασκευασμένα προσχήματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, οι επιθέσεις θα προκαλέσουν «σημαντικές ζημιές στους δεσμούς ΗΠΑ-Ρωσίας» και ένα «σημαντικό εμπόδιο» για τη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού που θα νικήσει τον ISIS. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θεωρεί τα χτυπήματα ως μία προσπάθεια να εκτρέψει την προσοχή του κόσμου από τους θανάτους αμάχων στο Ιράκ – όπου τουλάχιστον 150 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια σειρά από αεροπορικές επιδρομές του συνασπισμού στη Μοσούλη τον περασμένο μήνα. Προηγουμένως, ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας στη ρωσική Άνω Βουλή, δήλωσε ότι οι αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις μπορούν να υποβαθμίσουν τις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας στη Συρία, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φωτογραφίες: ΑP

