Απρίλιος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοινώνεται ότι κατά την Μεγάλη Εβδομάδα και την Διακαινήσιμο, ο Ιερός Ναός του Αγίου Χριστοφόρου Γρεβενών δεν θα λειτουργήσει λόγω προβλήματος υγείας του εφημερίου και λόγω ελλείψεως ιερέων. ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

This entry was posted on Παρασκευή, Απρίλιος 7th, 2017 at 21:31 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.