Απρίλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Η Κίνα είναι έτοιμη να αναβαθμίσει την εγχώρια βιομηχανία ρομποτικής, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο.



Περισσότερες από 800 επιχειρήσεις που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς των ηλεκτρονικών, των μηχανημάτων, των χημικών προϊόντων και των ιατρικών υπηρεσιών έχουν ήδη θέσει γερά θεμέλια για την αναβάθμιση αυτή, δήλωσε ο Σιν Γκουομπίν, αναπληρωτής επικεφαλής στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Η Κίνα κατασκευάσε 72.400 βιομηχανικά ρομπότ το 2016, κατά 34,3% περισσότερα σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 50 δισεκ. γιουάν (περίπου 7,26 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ) το 2020, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου. Ο Σιν δήλωσε ότι το υπουργείο θα ενσωματώσει περαιτέρω τη νέα τεχνολογία, θα στηρίξει την πρόσληψη ικανών υπαλλήλων, θα αυξήσει την ποιότητα και την αξιοπιστία των βασικών εξαρτημάτων και θα υποστηρίξει τη χρήση των ρομπότ σε αναδυόμενες βιομηχανίες. Το υπουργείο θα επισπεύσει τις σχετικές διατάξεις και οι φορείς του κλάδου θα προσφέρουν καθοδήγηση στις τοπικές αρχές, όλα σύμφωνα με το σχέδιο «Made in China 2025».



Το υπουργείο θα θέσει επίσης τα κριτήρια για την είσοδο στην αγορά και θα ολοκληρώσει το σύστημα αξιολόγησης για τη ρομποτική, προκειμένου να ενισχύσει τη βιομηχανική ανάπτυξη, σύμφωνα με τον υφυπουργό. Το σχέδιο «Made in China 2025» ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2015 ως ένας τρόπος να αναβαθμιστεί η μεταποίηση στην αλυσίδα αξίας, προωθώντας την ανάπτυξη σε 10 βασικούς τομείς, μεταξύ των οποίων και της ρομποτικής. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

