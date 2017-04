Απρίλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Μία γυναίκα από από την Ηλεία είναι η γηραιότερη Ελληνίδα εν ζωη, καθώς έχει γεννηθεί στις 25 Ιουλίου του 1905. Η Κατερίνα Καρνάβου είναι σχεδόν 112 χρονών και ζει μόνιμα στα Κρέστενα Ηλείας, έχει τρεις κόρες, εγγόνια, δισέγγονα, αλλά και ένα τρισέγγονο. «Όλα τα χρόνια είμαστε εδώ μαζί, περάσαμε καλά και την προσέχουμε και την αγαπάμε πάρα πολύ. Πρόσφατα έκανε μια επέμβαση στο πόδι και οι γιατροί εξεπλάγησαν από την ηλικία της. Μακάρι να πάρουμε τα χρόνια της αλλά δεν το νομίζω!», δήλωσε με χιούμορ στην εφημερίδα «Πατρίς» ο ανιψιός της, Παναγιώτης Καρνάρος. Η ίδια μίλησε μάλιστα για την κατάσταση της χώρας, ενώ δεν δίστασε να πει πως δεν της αρέσει να αποκαλύπτει την ηλικία της.



«Ο κόσμος ήταν αλλιώς τότε. Και παλιά δύσκολα ήταν, αλλά κάποτε ήταν καλύτερα. Σήμερα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δόξα σοι ο Θεός να λέμε… Να έχετε την ευχή μου και να τα χιλιάσετε», ανέφερε η ίδια στο patrisnews.gr. Patrisnews loading…

