Απρίλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Νέα απίστευση πρόκληση από τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος θα προσευχηθεί μουσουλμανικά στην Αγιά Σοφιά την Μ. Παρασκευή!



Παράλληλα υποστηρίζει ότι η Αγιά Σοφιά είναι τζαμί και πως η υπογραφή του Κεμάλ Ατατούρκ που την αναγνώριζε ως μουσείο, είναι… πλαστή. Σύμφωνα με το βιβλίο«Μηχανορραφίες της Αγίας Σοφίας», ο ιστορικός-συγγραφέας, Μουσταφά Αρμαγάν, ισχυρίζεται ότι η υπογραφή του Κεμάλ Ατατούρκ που αναγνώριζε την Αγ. Σοφιά ως μουσείο είναι πλαστή. Μάλιστα επικαλείται γραφολογική έρευνα, η οποία υποστηρίζει ότι πριν από το διάταγμα, ο Ατατούρκ υπέγραφε ως «Gazi M. Kemal» και μετά το διάταγμα ως «Κ. atatürk», δηλαδή με μικρό «a». «Πώς το μικρό «a» από το «atatürk» μεγάλωσε στο διάταγμα σε «Atatürk» ή ποιος το μεγάλωσε;» διερωτάται ο Τούρκος ιστορικός. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 στο βιβλίο, υπάρχουν παλαιά έγγραφα, που δείχνουν «σκευωρίες» των Αμερικανών κροίσων και διπλωματών Charles Crane και Mildred Barnes Bliss, του τότε Αμερικανού πρέσβη, Joseph Grew, αλλά και του Thomas Whittemore από το Αμερικανικό Βυζαντινό Ινστιτούτο, οι οποίοι παραποίησαν τα έγγραφα προκειμένου να ανακηρυχθεί η Αγ. Σοφιά σε μουσείο. Μάλιστα ο ιστορικός παραθέτει και δημοσίευμα της ελληνικής ομογενειακής εφημερίδας «Απογευματινή» της Κωνσταντινούπολης από τις 7 Φεβρουαρίου 1935, όπου αναφέρεται η επίσκεψη του Ατατούρκ στην Αγία Σοφία τρεις μήνες μετά τη μετατροπή της σε μουσείο. Ωστόσο, μόνο σε αυτή την εφημερίδα αναφέρεται κάτι τέτοιο, σύμφωνα πάντα με τον ιστορικό.



Με βάση αυτό το προπαγανδιστικό για πολλούς βιβλίο, ο Ερντογάν εντείνει το ανθελληνικό του παραλήρημα, προκαλώντας ακόμη περισσότερο, με την αναγγελία του ότι θα παραβρεθεί την Μεγάλη Παρασκευή στην Αγία Σοφιά προκειμένου να προσευχηθεί. «Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιήσει μια μουσουλμανική προσευχή της Παρασκευής λίγο πριν τις 16 Απριλίου, εντός της Αγίας Σοφίας, μαζί με όλη την κυβέρνηση και τους ανώτερους αξιωματούχους του ΑΚΡ. Θα πρόκειται για μια παράσταση εναντίον των Σταυροφόρων συνοδευόμενη με την ρητορική μετατροπής του μουσείου ξανά σε χώρο λατρείας, που ξανανοίγει ως ισλαμικό τέμενος όπως αναφέρουν σοβαρές πηγές από το Παλάτι (σ.σ. εννοεί το προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα)», αναφέρεται σχετικά στο δημοσίευμα. Και όλα αυτά συμβαίνουν, μία μόλις μέρα μετά το επίσης ανθελληνικό του μανιφέστο ότι «Εμείς πετούσαμε τους Έλληνες στη θάλασσα». Για την ιστορία, πάντως να αναφερθεί ότι η Αγια Σοφιά ούτως η αλλιώς αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. iefimerida loading…

