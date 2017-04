Απρίλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Την συμπαράσταση τους στον σουηδικό λαό μετά το σημερινό χτύπημα στο κέντρο της Στοκχόλμης, εξέφρασε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.



«Μία από τις πιο ζωντανές και πολύχρωμες πόλεις της Ευρώπης φαίνεται ότι ήταν στόχος για εκείνους που θέλουν το κακό στην ζωή μας. Στεκόμαστε χέρι σε χέρι σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το σουηδικό λαό και οι σουηδικές αρχές μπορούν να υπολογίζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξή τους σε όλα όσα μπορούμε «, δήλωσε ο Γιούνκερ.



«Μια επίθεση σε μια από τις χώρες μέλη μας, είναι μια επίθεση σε όλους μας», ανέφερε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Απρίλιος 7th, 2017 at 20:46 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.