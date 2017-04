Απρίλιος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από τα Γρεβενά, με τρία studio, για όλο τον κόσμο… Ο Star-fm, το Νο 1 ραδιόφωνο των Γρεβενών, εκπέμπει (εδώ και χρόνια) και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όπου κι αν είστε, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, μπορείτε εύκολα να μάθετε τα νέα των Γρεβενών αλλά και να διασκεδάσετε με την καλύτερη μουσική στην πόλη.

Ευχαριστούμε ολόθερμα τους χιλιάδες ακροατές που συντονίζονται με το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο από τα Γρεβενά. Ευκολα, απλά και με όποιο τρόπο θέλετε: Σταθερό υπολογιστή,laptop, tablet, ακόμη κι από το κινητό σας τηλέφωνο, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα… Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήστε εδώ. Για ακόμη καλύτερη ποιότητα πατήστε και εδώ. Δείτε τα τρία studio:



This entry was posted on Παρασκευή, Απρίλιος 7th, 2017 at 14:12 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΚΟΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.