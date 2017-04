Απρίλιος 6th, 2017 by Σταματίνα

Μία παρουσιάστρια δεν έκρυψε τον πανικό της όταν έγινε ο σεισμός στην Πάτρα, την ώρα της εκπομπής.



«Κάνει πολύ δυνατό σεισμό», είπε η δημοσιογράφος Δήμητρα Μπαλαφούτη, την ώρα της εκπομπής «METROPOLIS», του Ionia TV και έπιασε το χέρι του συναδέλφου της Νίκου Γιαπρακά, ο οποίος καθόταν δίπλα της στο πάνελ. «Νομίζω ήρθε η ώρα να εγκαταλείψω την εκπομπή, χάρηκα που σας γνώρισα», πρόσθεσε, με τους υπόλοιπους να την καθησυχάζουν λέγοντας «Ολα καλά» και «Υπομονή».



Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ, ενώ έγινε αισθητή στο Αίγιο, τη Ναύπακτο, το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο. iefimerida loading…

