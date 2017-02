10 εκπληκτικά πράγματα που μπορούν να συμβούν σε μια γυναίκα μετά τον χωρισμό

Φεβρουάριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πόσες φορές δεν έχετε σηκώσει το τηλέφωνο σας για να ακούσετε την κολλητή σας να κλαίει ασταμάτητα, επειδή ο σύντροφος της τής ανακοίνωσε ότι βαρέθηκε ή κουράστηκε με τη σχέση τους; Πόσες άλλες φορές δεν έχετε πέσει στα πατώματα εξαιτίας μιας ταινίας, όπου το ζευγάρι δεν είχε happy end και ο γεμάτος πάθος και ένταση δεσμός τους, κατέληξε σε δράμα;





Θυμηθείτε όλα εκείνα τα χαρτομάντιλα που ξοδέψατε παρακολουθώντας το Blue Valentine, που σας έκανε να συνειδητοποιήσετε ότι οι σχέσεις κάποτε τελειώνουν γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι. Και τώρα η δική σας σειρά. Δεν έχει σημασία πόσο καιρό ήσασταν μαζί. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τελικά χωρίσατε και τώρα αισθάνεστε ένα μεγάλο κενό. Νιώθετε ότι δεν ανήκετε πουθενά, ότι όλος ο κόσμος γύρω σας είναι ξένος. Κακό και δύσκολο πράγμα η απώλεια. Προκαλεί θλίψη, μελαγχολία, απογοήτευση, θυμό και σας κάνει να θέλετε να πέσετε στα πατώματα με τις ώρες. Εχετε τα χάλια σας. Το ξέρουμε, αλλά δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου! Πριν σας πιάσει η απόγνωση, πάρτε χαρτί και στυλό για να σημειώσετε 10 υπέροχες αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή σας, μετά το μεγάλο αντίο. Αισθάνεστε και πάλι ότι είστε όμορφες: » Ο πρώην σύντροφος μου διαρκώς με έκρινε αρνητικά για το βάρος μου και μου έλεγε πως δεν είμαι ελκυστική. Οταν το χώρισα, συνειδητοποίησα ότι ήμουν ακόμα γοητευτική, αφού υπήρξαν άντρες που συμφωνούσαν με αυτό. Από τότε έχω παντρευτεί ξανά, έχω αποκτήσει παιδί, έχει βελτιωθεί η καριέρα μου και έχω αποκτήσει φίλους που ποτέ δεν είχα», Νόρα, 23 ετών. Νιώθετε ανακούφιση και απελευθέρωση: » Δεν είχα καταλάβει ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης μου ήταν σαν να περπατώ καθημερινά σε αναμμένα κάρβουνα. Ολο αυτό μέχρι το χωρισμό. Τότε, ένιωσα απελευθέρωση και ανακούφιση. Σαν ένα τεράστιο βάρος να έφυγε από πάνω μου», Λάρα 40 Κοιμόσαστε ήσυχα: » Το καλύτερο πράγμα για μένα ήταν το γεγονός, ότι μπορούσα να πέσω για ύπνο και απλά να χαλαρώσω και να κοιμηθώ. Δεν χρειαζόταν να σκέφτομαι και να ανησυχώ για τους τσακωμούς και τις διαφωνίες μας, που ίσως και να διαρκούσαν όλη νύχτα», Τζέσικα 30 χρονών. Αντιλαμβάνεστε τι πραγματικά απολαμβάνετε στη ζωή: » Ο χωρισμός με βοήθησε να ανακαλύψω και πάλι τον εαυτό μου. Μέχρι τότε το μόνο που μετρούσε για μένα ήταν οι ανάγκες του συζύγου μου. Οταν χώρισα συνειδητοποίησα ότι ορισμένα πράγματα δεν ήταν δικές μου ανάγκες, αλλά δικές του και έπρεπε να μην με απασχολούν πια. Ηταν τόσο απελευθερωτικό και διασκεδαστικό να μπορώ να νοιάζομαι μόνο για όσα εγώ θέλω», Μόνικα 34 ετών. Μαθαίνετε να ζητάτε βοήθεια: » Αυτό που με εντυπωσίασε μετά το χωρισμό είναι το πόσοι άνθρωποι υπήρχαν εκεί δίπλα μου, για τους ζητήσω βοήθεια και να μου την προσφέρουν. Σαν να ήμουν περιτριγυρισμένη από αγγέλους», Τζέσικα 30 ετών. Καταλαβαίνετε ποιοι είναι οι φίλοι σας: » Ο χωρισμός αποκαλύπτει τον καλύτερο αλλά και το χειρότερο εαυτό των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των συγγενών όσο και των φίλων. Ετσι, σας βοηθάει να καταλάβετε ποιος είναι πραγματικά εκεί για να σας στηρίξει και να σας βοηθήσει, όταν τους χρειάζεστε», Κίρστιν 42.





Μαθαίνετε να βάζετε τα δικά σας όρια: » Ο χωρισμός συνέβαλε στο να αντιληφθώ ποια είναι πραγματικά τα δικά μου όρια. Πλέον αποφασίζω εγώ για το τι θέλω ή δεν θέλω να κάνω, για το τι αποδέχομαι και τι όχι», Σκοτ 40 ετών. Υπενθυμίζετε στον εαυτό σας, πως δεν είστε απλά μια σύζυγος: » Ο χωρισμός με ώθησε να ορίσω την ταυτότητα μου εκτός σχέσης. Είχα ξεχάσει ότι μου αξίζει να αγαπιέμαι, ότι είμαι μια ξεχωριστή γυναίκα και όχι μια γυναίκα που ικανοποιεί το ρόλο της συζύγου ενός άντρα», Κέιτ 35 ετών. Αποκτάτε δύναμη ψυχής: » Είναι σκληρό πράγμα ο χωρισμός, όμως σου δίνει δύναμη ψυχής. Εχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μπορώ να απαντήσω σε κάποιον που με προσβάλλει πιο εύκολα από ότι όταν ήμουν σε σχέση», Μαίρη 26 χρονών. Μαθαίνετε να ζείτε ανεξάρτητα: » Χώρισα πρόσφατα έπειτα από 22 χρόνια γάμου και ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Είχαμε παντρευτεί πολύ νέοι. Από το πατρικό μου σπίτι πήγα στο δικό του. Το διαζύγιο με έβαλε στη διαδικασία να βρω νέο σπίτι για μένα και τα παιδιά, αλλά και δουλειά. Τώρα νιώθω υπερήφανη για όσα καταφέρνω μόνη μου», Τρέισι 43 ετών. bovary loading…

