«Χαστούκι» για οπαδό του Σώρρα: Βγαίνει στο σφυρί το κατάστημα του επειδή χρωστάει στην τράπεζα

Φεβρουάριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Οι οπαδοί του Αρτέμη Σώρρα δεν αναγνωρίζουν τις εφορίες ενώ οι περισσότεροι στέλνουν εξώδικά υποστηρίζοντας πως τα χρέη τους θα πληρωθούν από τα δισεκατομμύρια του.



Έτσι και ένας επιχειρηματίας από την Πρέβεζα που πίστεψε τον… Μεσσία Σώρρα και τελικά βγήκε στο σφυρί το κατάστημα του. «Πρόκειται για το ακίνητο ενός επαγγελματία που έχει οικογένεια και παιδιά και τον βάζουν σε μια περιπέτεια αυτοί που καθοδηγούν τους οπαδούς του Σώρρα», είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha ο κ. Λούπας, δημοσιογράφος ιστοσελίδας της Πρέβεζας. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ο πρώτος οπαδός του Σώρρα που έχει περιπέτειες αφού πίστεψε πως θα ξεχρεώσει το δάνειο των 317.000 ευρώ που είχε «κοκκινήσει» με τα ομόλογα… φούσκες. Και έτσι αποφάσισε να στείλει το συγκεκριμένο εξώδικο –όπως και πολλοί άλλοι οπαδοί:



«Εξουσιοδότησα Υμάς, όπως εισπράξετε, από τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία, στα οποία είμαι δικαιούχος και τελικός αποδέκτης των συγκεκριμένων ποσών, όπως αυτά έχουν οριστεί από τον Αποκλειστικό Κύριο, Νομέα και Κάτοχο Αρτέμη Σώρρα.» Τελικά έγινε πλειστηριασμός του ακινήτου… Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας συνελήφθη και προφυλακίστηκε επειδή στην κατοχή του βρέθηκαν ναρκωτικά στο κατάστημα του. koolnews loading…

