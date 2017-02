Την πέταξαν έξω από το αεροπλάνο… για το αποκαλυπτικό μπούστο της

Φεβρουάριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Αυτό κι αν είναι απίστευτο! Αμερικανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, η Spirit Airlines, πέταξε έξω ένα νεαρό κορίτσι, επειδή είχε πλούσιο και αποκαλυπτικό ντεκολτέ. Όλα όσα αποκαλύπτει η 21χρονη Μπρέντα, δεν έχουν προηγούμενο και πραγματικά, δυσκολεύεται κανείς να πιστέψει ότι το περιστατικό είναι αληθινό.





Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η Μπρέντα, το επίθετο της οποίας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, έπειτα από δική της απαίτηση, οι αεροσυνοδοί της εν λόγω εταιρείας είχαν αρνητική και αγενή συμπεριφορά από το πρώτο δευτερόλεπτο, προχωρώντας σε πρωτάκουστες ερωτήσεις. Με ρώτησαν: «Εχετε καταναλώσει αλκοόλ;». Και στη συνέχεια ήρθε και η πρώτη παρατήρηση. «Σας παρακαλώ καλύψτε το ντεκολτέ σας». Η ίδια εξομολογείται ότι ένιωσε πολύ άβολα και έσπευσε να βάλει το παλτό της αμέσως. Αυτό είναι το ντεκολτέ που προκάλεσε το σάλο μέσα στο αεροπλάνο

Η Μπρέντα ισχυρίζεται ότι το προσωπικό έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες να την διώξει από το αεροπλάνο, προκειμένου να πάρει τη θέση της ένα μέλος – εργαζόμενος της αεροπορικής εταιρείας.



Η εταιρεία από την πλευρά της εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία, δηλώνει πως η 21χρονη απεβλήθη, λόγω της ανάρμοστης συμπεριφοράς της – από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – και όχι για την ενδυματολογική της επιλογή και το αποκαλυπτικό μπούστο. protothema loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Φεβρουάριος 6th, 2017 at 14:42 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.