Σοκ: Ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ προτιμά Grexit (video)

Φεβρουάριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει πάρει θέση ως τώρα για το ελληνικό πρόβλημα. Το έπραξε όμως ο άνθρωπος που επέλεξε για το νευραλγικό πόστο του πρέσβη των ΗΠΑ στην ΕΕ. Κατά τον ίδιο είναι προτιμότερο το Grexit. Ο Τεντ Μάλοχ, μια ημέρα πριν συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, εξέφρασε την άποψη ότι θα ήταν καλύτερο για την Ελλάδα να εγκαταλείψει την ευρωζώνη και το ευρώ. Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Bloomberg ο Μάλοχ τονίζει: «Δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους των Ελλήνων, όμως κατά πάσα πιθανότητα, από την οπτική γωνία ενός οικονομολόγου, υπάρχει πολύ ισχυρός λόγος για την Ελλάδα να βγει από το ευρώ». Μάλιστα υποστήριξε ότι υπάρχουν εύλογα ερωτήματα για το «εάν θα πρέπει να υπάρχει» πρόγραμμα στήριξης για την Ελλάδα αλλά και ποιος θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την χρηματοδότησή του. Πάντως, διευκρίνισε πάντως πως δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με τη στάση που θα τηρήσει η κυβέρνηση Τραμπ απέναντι στην εμπλοκή ή μη του ΔΝΤ στην Ελλάδα. Δείτε το βίντεο με την συνέντευξή του στο Bloommberg:





Ο Μάλοχ είναι οικονομολόγος στο βρετανικό πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ και έχει διατυπώσει κατ’ επανάληψη τον σκεπτικισμό του για την ύπαρξη του κοινού νομίσματος και για την ίδια την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που πριν από μια εβδομάδα είχε κατηγορήσει την Γερμανία ότι επιχειρεί να χειραγωγήσει το ευρώ για να βελτιώσει τις εξαγωγές της. iefimerida

