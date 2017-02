Νεαρή Αρκούδα έκανε βόλτες πάνω στην παγωμένη λίμνη της Καστοριάς (εικόνες)

Φεβρουάριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Χθες το μεσημέρι στήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης μιας νεαρής αρκούδας που έκοβε βόλτες πάνω στην παγωμένη λίμνη της Καστοριάς από την ομάδα έκτακτης επέμβασης του Αρκτούρου μελών της Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς και της Αστυνομίας.

Η αρκούδα πέρασε από την περιοχή της Πέτρας και κατευθύνθηκε προς την πόλη της Καστοριάς ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες απομακρύνθηκε από την πόλη και αφού παρακολουθήθηκε για αρκετές ώρες βγήκε στο σημείο από όπου είχε ανέβει πάνω στην παγωμένη λίμνη.



Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Φεβρουάριος 6th, 2017 at 08:15 and is filed under ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.