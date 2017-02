Μισέλ και Μπαράκ Ομπάμα: Οι διακοπές τελείωσαν, η νέα πραγματικότητα ξεκινά

Φεβρουάριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Με ένα κόκκινο ελικόπτερο έφτασε το πρώην προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον. Έπειτα από μερικές μέρες χαλάρωσης και ηρεμίας, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις και έγνοιες, η Μισέλ και ο Μπαράκ Ομπάμα επέστρεψαν στην καθημερινότητα και στο πολυτελές σπίτι στο οποίο θα διαμείνουν μετά τον Λευκό Οίκο.



Οι δυο τους έκαναν ένα μικρό διάλειμμα περνώντας ευχάριστες στιγμές στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους μαζί με τον δισεκατομμυριούχο φίλο τους Richard Branson, ιδιοκτήτη της Virgin.

Η κατοικία στην οποία μένει από την Πέμπτη η οικογένεια Ομπάμα βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα από την επίσημη κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ. Εχει εννέα υπνοδωμάτια και συνολικά 760 τετραγωνικά μέτρα.



Αποτιμάται σε 6 εκατομμύρια δολάρια και ανήκει στον Joe Lockhart, πρώην σύμβουλο του Μπιλ Κλίντον. Στοιχίζει 22.000 δολάρια ενοίκιο τον μήνα, αν και είναι άγνωστο αν πληρώνει το ποσό αυτό ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. protothema loading…

