Ζουράρις για νέα μέτρα: Ποιος ζει ποιος πεθαίνει μετά το 2019!

Φεβρουάριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Φρόντισε να ταράξει και πάλι τα νερά ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Ζουράρις. Αυτή το φορά, μιλώντας για το ενδεχόμενο επιβολής νέων μέτρων. Με κυνικό τρόπο, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις απαιτήσεις των δανειστών, ο Κ. Ζουράρις απάντησε (Παραπολιτικά 90.1): «Να δούμε πώς θα είναι το πακέτο μέτρων που μας προτείνουν. Εάν δεν επιβαρύνουμε καθόλου ούτε τη φορολογία ούτε τις συντάξεις για το 2017 και το 2018 και πούμε για μέτρα που θα αφορούν για μετά το 2019 βλέπουμε. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μετά το 2019»





Μάλιστα επιχειρηματολόγησε περαιτέρω, λέγοντας πως «εάν πούμε ότι οποιαδήποτε επιβάρυνση αρχίσει μετά το 2019, σημαίνει ότι κερδίσαμε δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει διαπραγμάτευση, αυτό σημαίνει αντίσταση». Διερωτήθηκε μάλιστα, εάν το 2019 θα υπάρχει Ελλάδα, θα υπάρχει Γερμανία, θα υπάρχει ΕΕ. Παραδέχθηκε πάντως πως εάν η κυβέρνηση αποδεχθεί νέα μέτρα για τώρα θα είναι βαριά ήττα. Κληθείς να σχολιάσει την καθυστέρηση στη διαπραγμάτευση τόνισε πως «στη διαπραγμάτευση είναι δύο. Η Ελλάς είναι νικημένη. Ο νικημένος έχει μια τάση να επιβάλλει απολύτως την ισχύ του. Αν καθυστερεί η διαπραγμάτευση είναι γιατί αντιστεκόμαστε. Ποικιλοτρόπως». Τέλος αναφερόμενος στις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας περί κατάργησης της διδασκαλίας της Αντιγόνης στο Λύκειο ανέφερε πως δεν έχει ιδέα για το εάν υπήρξε σχετική εισήγηση στο υπουργείο Παιδείας, τόνισε πως προφανώς δεν μπορεί να υπήρξε καπνός χωρίς φωτιά και χαρακτήρισε «φρικτό» ένα τέτοιο ενδεχόμενο. iefimerida loading…

