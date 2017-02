Ευάγγελος Σημανδράκος: Διαμαρτυρόμαστε με τη συγχώνευση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών…

Φεβρουάριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Γρεβενών Ευάγγελου Σημανδράκου προς Υπουργό Πολιτισμού Κοιν.: 1. Γραφείο Πρωθυπουργού

2. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

3. Βουλευτή Γρεβενών Κυρία υπουργέ, Λάβαμε γνώση για το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου σας, σύμφωνα με το οποίο καταργείται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών και συγχωνεύεται με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης. Ο σχεδιασμός αυτός, μας βρίσκει αντιδιαμετρικά αντίθετους γιατί ακυρώνει την μέχρι σήμερα συντονισμένη προσπάθεια των φορέων του νομού για τη λειτουργία Εφορείας Αρχαιοτήτων. Τα τελευταία χρόνια στο νομό Γρεβενών, η αρχαιολογική έρευνα έχει παρουσιάσει σημαντικά ευρήματα (πχ. Καστρί). Τα διάσπαρτα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, απαιτούν συνεχή φροντίδα, την οποία συγχρηματοδοτούμε και χωρίς την επιτόπια και σε καθημερινή βάση συνεργασία με την ΕΦΑ Γρεβενών, θα ήταν πολύ δύσκολο έως αδύνατο να ευοδωθεί.





Ανταποκριθήκαμε άμεσα και δώσαμε λύση στη στέγαση της ΕΦΑ Γρεβενών και σε οποιαδήποτε ζητήματα μας έθεσε κατά καιρούς η προϊσταμένη της υπηρεσίας. Ακολούθως, είμαστε πρόθυμοι να ανταποκριθούμε στο μέλλον και σε κάθε άλλο ζήτημα που προκύπτει, προκειμένου να παραμείνει και να λειτουργήσει απρόσκοπτα η ΕΦΑ Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά. Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε από τους ελάχιστους νομούς στην Ελλάδα που θα στερηθούμε των διοικητικών υπηρεσιών του υπουργείου σας και επειδή στο νομό μας, κατά γενική ομολογία των αρχαιολόγων, υπάρχει μεγάλος και ανεξερεύνητος πολιτιστικός πλούτος, παρακαλούμε στο νέο οργανόγραμμα, να παραμείνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά. Θεωρούμε ότι η παραμονή της ΕΦΑ στα Γρεβενά μόνο επωφελής θα είναι για την ανάδειξη του τοπικού και εθνικού πολιτιστικού αποθέματος και θα αναστείλει την αίσθηση εγκατάλειψης που βιώνει η κοινωνία των Γρεβενών. Ευελπιστούμε στην κατανόηση και αποδοχή του αιτήματός μας.





Με εκτίμηση Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών Ευάγγελος Σημανδράκος loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Φεβρουάριος 6th, 2017 at 17:15 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.