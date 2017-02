Γέμισε ενέργεια, καθαρίζοντας το συκώτι σου – Η αποτοξίνωση των 3 ημερών

Φεβρουάριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αισθάνεσαι κουρασμένη; Θες να κοιμάσαι όλη την ώρα ή να αράζεις στον καναπέ χωρίς να κάνεις τίποτα; Δεν είσαι η μόνη! Οι βιταμίνες, οι πράσινοι χυμοί και το γυμναστήριο, δεν σε γεμίζουν πια ενέργεια και μιας και η άδεια δεν είναι κάτι εφικτό, σου έχω τη λύση. Καθάρισε το συκώτι σου! Η Τζέσικα Σέπελ, κορυφαία Αυστραλή διατροφολόγος και συγγραφέας, εξηγεί στο Femail πως πρέπει να καθαρίζουμε το συκώτι μας μια φορά το μήνα, καθώς μας βοηθάμε να κάνουμε «επανεκκίνηση» στον οργανισμό μας μέσα και έξω. Πώς γίνεται





Σύμφωνα με την Σέπελ, η οποία συνηθίζει να το κάνει μεταξύ Δευτέρας και του πρωινού της Πέμπτης, το μυστικό κρύβεται στη μη κατανάλωση τροφών που μας «ρίχνουν». Για τρεις ημέρες, η διατροφολόγος συνιστά να αποφύγουμε την καφεΐνη, τα γαλακτοκομικά, το αλκοόλ και το κόκκινο κρέας. «Εάν κόψετε τα τρόφιμα που γεμίζουν το έντερό σας, τότε θα το καθαρίσετε», λέει. «Από τη στιγμή που έχετε κόψει αυτά τα τέσσερα βασικά πράγματα, τότε θα πρέπει να περιορίσετε τα τρανς λιπαρά και τη ζάχαρη όσο το δυνατόν περισσότερο. Καλό θα ήταν να περιορίσετε και τα φρούτα», προσθέτει. Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ημερών, μπορείς να καταναλώσεις λαχανικά εποχής, φρούτα, όπως μούρα, ψάρι, κοτόπουλο και αυγά, ενώ το ελαιόλαδο είναι άκρως σημαντικό. «Οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα όσπρια είναι επίσης καλά, ενώ χρειάζεται και δύο με τρία λίτρα φιλτραρισμένο νερό», τονίζει. «Αν δεν μπορείτε χωρίς καφέ, απλά σκεφτείτε πως είναι μόνο τρεις ημέρες», υποστηρίζει. Τα οφέλη Καθαρίζοντας το συκώτι σου, έχεις ένα σωρό οφέλη. Τόσο το σώμα, όσο και το μυαλό σου ανανεώνονται, καθώς απομακρύνεις τις τοξίνες. «Τα επίπεδα ενέργειας θα βελτιωθούν. Το δέρμα σας θα καθαρίσει, ο ύπνος θα είναι πιο βαθύς, ενώ θα περιοριστεί η επιθυμία σας για ζάχαρη», ισχυρίζεται η Σέπελς, προσθέτοντας πως με αυτό τον τρόπο θα αισθάνεστε λιγότερο φουσκωμένη. Τι λες, λοιπόν, θα δοκιμάσεις να καθαρίσεις το συκώτι σου; bovary

