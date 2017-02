Βόλεϊ ΕΣΠΕΜ: Μία ήττα και μία νίκη ο απολογισμός του Αστέρα το Σαββατοκύριακο..

Φεβρουάριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μια νίκη σε δύο παιχνίδια ήταν ο απολογισμός των τμημάτων της Ακαδημίας Βόλεϊ του Αστέρα Γρεβενών, για τα παιχνίδια του Σαββάτου και της Κυριακής, στα αντίστοιχα πρωταθλήματα της ε.σ.πε.μ. Η ομάδα των Κορασίδων δεν τα κατάφερε στο παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα του Πάνθηρα Κοζάνης. Το ματς ήταν συναρπαστικό με έντονη εναλλαγή συναισθημάτων. Η ομάδα του Αστέρα αν και βρέθηκε μπροστά σε κρίσιμα σημεία, στα δύο πρώτα σετ, δεν στάθηκε τυχερή για να κατακτήσει κάτι από αυτά. Στο τρίτο σετ η ομάδα του Πάνθηρα, υπήρξε πιο αποτελεσματική και συνεπώς κέρδισε το παιχνίδι. Πολλά παράπονα από το σπουδαίο κατά τα άλλα παιχνίδι, που διεξήχθη στο γυμναστήριο του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη, έχει η ομάδα του Αστέρα από τον διαιτητή που δεν ενέπνεε σιγουριά στις αποφάσεις του.





Η ομάδα των Παγκορασίδων επικράτησε τον Αριστοτέλη, στο κλειστό γυμναστήριο της Φλώρινας. Τα αστέρια πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση πανηγύρισαν μια άνετη νίκη με 3-0 σετ, για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το επόμενο παιχνίδι των ΠΚ είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο του δ.α.κ. Γρεβενών στις 12:00 με την Καστοριά, ενώ οι Κορασίδες έχουν ρεπό.

Συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες του Αστέρα για την θαυμάσια προσπάθεια.

Το μέλλον μας ανήκει Αστέρας Γρεβενών loading…

