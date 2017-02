To Τwitter μάζεψε 1 εκατομμύριο για τους πρόσφυγες

Φεβρουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Πάνω από ένα εκατ. δολάρια συγκέντρωσαν και έδωσαν οι εργαζόμενοι στο Twitter σε κοινωνική οργάνωση η οποία μάχεται την απόφαση Τραμπ για τους πρόσφυγες. Οι εργαζόμενοι προσέφεραν το ποσό στην Αμερικανική Ένωση Κοινωνικών Ελευθεριών (ACLU).



Σχεδόν 1.000 εργαζόμενοι του Twitter δώρισαν 500.000 δολάρια, ενώ περίπου άλλα τόσα προσέφεραν από κοινού ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τζακ Ντόρσι και ο διευθυντής της εταιρείας Ομίντ Κορντεστάνι, σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιστοσελίδας τεχνολογίας “TechCrunch”. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απεστάλη στους εργαζομένους του Twitter, η δικηγόρος Βιτζάια Γκάμπε αναφέρει ότι απαιτείται ακόμα πολλή δουλειά. «Μέσα στους επόμενους μήνες θα δούμε καταιγισμό νομικών προκλήσεων, νομοθετικών και δημοσίων διακηρύξεων. Αλλά όσο οι ελευθερίες των πολιτών βρίσκονται υπό απειλή, είμαι υπερήφανη να γνωρίζω ότι ως άτομα θα σταθούμε στο ύψος μας προκειμένου να υπερασπιστούμε την ελευθερία και να φροντίσουμε τους ανθρώπους», αναφέρεται στο μήνυμα. Η ACLU έχει δεσμευτεί να πολεμήσει κατά του διατάγματος που απαγορεύει σε πρόσφυγες επτά μουσουλμανικών χωρών την είσοδο στις ΗΠΑ. Το BBC αναφέρει σε δημοσίευμά του ότι η οργάνωση έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 24 εκατομμύρια δολάρια από δωρεές τις τελευταίες ημέρες.



Σύμφωνα με το Bloomberg, μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες σκοπεύουν να στείλουν ανοιχτή επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους σχετικά με το συγκεκριμένο διάταγμα που υπεγράφη και προσφέροντας τη βοήθειά τους για την ανεύρεση εναλλακτικής λύσης. Εν τω μεταξύ, η πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Viber προσφέρει πλέον δωρεάν διεθνείς κλήσεις προς τις πληγείσες χώρες -Ιράκ, Ιράν, Συρία, Λιβύη, Σομαλία, Σουδάν και Υεμένη. thetoc loading…

