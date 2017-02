Grevena TV || Μπάσκετ Παίδων ΕΚΑΣΔΥΜ: Πρωτέας – Καστοριά 48-40 (εικόνες + video)

Φεβρουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νίκη μέσα στα Γρεβενά, για τους παίδες του Πρωτέα απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Καστοριάς με σκορ 48-40.

Μια νίκη, που φέρνει την ομάδα των Γρεβενών στην κατάκτηση της 2ης θέσης του ομίλου, και την οδηγεί στην επόμενη φάση, και στην αναμέτρηση με την τρίτη ομάδα του άλλου ομίλου, στον δρόμο για το final four του πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΔΥΜ. Τα 10λεπτα

20-10, 27-23, 38-31, 48-40







Διαιτητές με λάθη: Βόντσα, Καπάνταης ΦΟ Πρωτέας Γρεβενών (Γιάννης Χασιώτης): Τζιουβάρας ,Μητρόπουλος Β, Σιούμπουρας 5, Μητρόπουλος Φ 15 (2), Μιχαλόπουλος 19 (1), Κυρατζής, Γκασιώνας, Μίμης 2, Μουτούνης, Βασιλόπουλος, Σαμαράς, Παναγιωτίδης 7 Καστοριά ΑΣ (Γιώργος Καραταγλίδης): Μαρινέλης 3(1), Τζήμας 4(1),Παπαμόσχος 2, Καραβατάκης, Γουρζάνης 4, Γεωργιάδης, Τσίφτης 12, Γκλιάγιας, Δαμιανού Γ, Καλαϊτζίδης 6, Τραϊανού, Δαμιανού Α 9 Δείτε εικόνες













































