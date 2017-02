Grevena TV || Μπάσκετ Εφήβων ΕΚΑΣΔΥΜ: Πρωτέας – Αριστοτέλης 56-39 (εικόνες + video)

Φεβρουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νίκη στο κλειστό των Γρεβενών, πραγματοποίησε το Σάββατο η εφηβική ομάδα μπάσκετ του Πρωτέα Γρεβενών απέναντι στον Αριστοτέλη Φλώρινας με σκορ 56-39. Οι παίκτες του Γιάννη Χασιώτη, δεν δυσκολεύτηκαν να επιβάλουν από την αρχή τον δικό τους ρυθμό και να φύγουν με το ροζ χαρτί του αγώνα, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των αναμετρήσεων της ΕΚΑΣΔΥΜ. Τα 10λεπτα

14-10, 28-22, 41-27, 56-39 Διαιτητές με αρκετά λάθη: Παπανικολάαου, Σαλαμπάς



ΦΟ Πρωτέας Γρεβενών (Γιάννης Χασιώτης): Νάσος, Ζήμπρας, Κλωνάρας 13(3), Μπαρτζώκας 14(2),Πενλίδης 2, Μαρκόπουλος 12 (2),Βαγγέλη, Λαφτσίδης, Δαδαλής, Ασλανίδης 10, Μητρόπουλος Β. 5(1) Αριστοτέλης Φλώρινας (Γυμνόπουλος): Τραϊανού 5, Νικολαΐδης,Μανιουδάκης, Τικταπανίδης 10(2), Συμεών 2, Νάιδος, Ελευεθερίου 3, Γκατζόπουλος, Μήλλιος 11(1), Παπαδόπουλος Δ.8(1) Μανάνης



