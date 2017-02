Ό,τι πρέπει να ξέρετε για το νέο iPhone

Φεβρουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του iPhone 7, ξεκίνησαν κιόλας οι φήμες για το επόμενο μοντέλο.



Σε αυτό συνέβαλε και το ότι το iPhone 7 δεν διέφερε και πάρα πολύ από το προηγούμενο μοντέλο αλλά βέβαια και το ότι η εταιρία από την Καλιφόρνια δεν έχει να επιδείξει κάποια από τις καινοτομίες που μας είχε συνηθίσει τόσα χρόνια. Από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα το iPhone 8 να είναι γυάλινο με αλουμινένιο πλαίσιο (όπως τα 4 και 4S), θα έχει αναγνώριση προσώπου και μάλλον για πρώτη φορά στην ιστορία του, OLED οθόνη! Επίσης ίσως έχει κυρτή οθόνη, όπως (γκουχ γκουχ) το Samsung Galaxy S7 Edge. Δείτε το video με όλες τις αναλυτικές λεπτομέρειες από το Business Insider



