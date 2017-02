«Το 2030 θα πεθαίνουν 8 εκατ. άτομα το χρόνο από το κάπνισμα»

Φεβρουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Το κόστος αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τα παγκόσμια εισοδήματα από τους φόρους καπνού, τους οποίους ο ΠΟΥ υπολογίζει περίπου στα 269 δισεκατομμύρια δολάρια (254 δις ευρώ) για τα έτη 2013–2014.



«Ο αριθμός των θανάτων που συνδέονται με τον καπνό προβλέπεται να αυξηθεί σταδιακά από περίπου 6 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο σε περίπου 8 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο το 2030, με πάνω από 80% των θανάτων αυτών να συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος», αναφέρει η έρευνα. Περίπου 80% των καπνιστών ζουν σε τέτοιες χώρες, και παρότι το ποσοστό ατόμων που καπνίζουν στην παγκόσμια κοινότητα μειώνεται, ο συνολικός αριθμός καπνιστών παγκόσμια ανεβαίνει, προσθέτει. Οι ειδικοί της υγείας πιστεύουν ότι η χρήση καπνού αποτελεί τη μεγαλύτερη αιτία θανάτου παγκόσμια που μπορεί να προληφθεί. «Είναι υπεύθυνη για (…) μάλλον πάνω από 1 τρις δολάρια σε κόστος υγείας και χαμένη παραγωγικότητας ετησίως», αναφέρει η έρευνα, η οποία έχει αξιολογηθεί από πάνω από 70 επιστήμονες. Το οικονομικό κόστος αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική πορεία του και παρότι οι κυβερνήσεις έχουν τα εργαλεία να μειώσουν τους θανάτους που συνδέονται με τον καπνό άμεσα και έμμεσα, οι περισσότερες δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά, αναφέρει η έκθεση των 688 σελίδων. «Οι κυβερνητικές ανησυχίες ότι ο έλεγχος του καπνού θα φέρει αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις δεν δικαιώνονται από τα στοιχεία. Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη, (και) η ώρα της δράσης είναι το εδώ και τώρα», πρόσθεσε.



Οι φτηνές και αποτελεσματικές πολιτικές συμπεριλαμβάνουν την αύξηση φόρων και τιμών του καπνού, περιεκτικές πολιτικές κατάργησης του καπνίσματος, πλήρη απαγόρευση του μάρκετινγκ των εταιρειών καπνού, και εμφανείς οπτικές ετικέτες προειδοποίησης για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία. Επίσης, οι φόροι από τον καπνό θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ακριβότερων παρεμβάσεων, όπως μαζικές διαφημιστικές καμπάνιες εναντίον του καπνίσματος και υποστήριξη υπηρεσιών διακοπής και θεραπείας του καπνίσματος, είπε. Οι κυβερνήσεις ξόδεψαν λιγότερο από 1 δις δολάρια (944,7 εκατ. ευρώ) για τον έλεγχο του καπνού το 2013–2014, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΠΟΥ. Στο μεταξύ, η νομοθεσία για τον καπνό έχει φτάσει σε σημείο έντασης λόγω μιας εμπορικής διαφοράς που ήγειραν η Κούβα, η Ινδονησία, οι Ονδούρες και η Δομινικανή Δημοκρατία εναντίον της Αυστραλίας για τους αυστηρούς νόμους της που επιβάλλουν απλοποιημένο πακετάρισμα και τυποποιημένα σχέδια σε προϊόντα καπνού ενώ απαγορεύουν τα λογότυπα των εταιρειών και τη σήμανση με χαρακτηριστικά χρώματα στα πακέτα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου αναμένεται να αποφανθεί για την υπόθεση φέτος. Η πολιτική της Αυστραλίας βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από άλλες χώρες που σχεδιάζουν παρόμοιες πολιτικές, όπως η Νορβηγία, η Σλοβενία, ο Καναδάς, η Σιγκαπούρη, το Βέλγιο και η Νότια Αφρική, αναφέρει η έρευνα. ΑΠΕ-ΜΠΕ & iefimerida loading…

This entry was posted on Κυριακή, Φεβρουάριος 5th, 2017 at 13:49 and is filed under ΥΓΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.