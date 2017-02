Τις πιο αργές ταχύτητες στο Internet έχει η Ελλάδα!

Φεβρουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Σε παγκόσμια κλίμακα η χώρα μας είναι στην 69η θέση, ανάμεσα σε 142 που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα.



Την πρώτη θέση στη λίστα καταλαμβάνει η Νότια Κορέα, ενώ ακολουθούν το Χονγκ Κονγκ και η Νορβηγία. Στην τέταρτη και πέμπτη θέση βρίσκονται η Σιγκαπούρη και η Ιαπωνία αντίστοιχα. Ανάμεσα στις 10 χώρες του κόσμου με τις υψηλότερες ταχύτητες στο Ίντερνετ βρίσκονται και 4 ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα η Σουηδία, η Ελβετία, η Ολλανδία και η Λετονία – στην έκτη, έβδομη, όγδοη και ένατη θέση αντίστοιχα. Σύμφωνα με την έκθεση, η Νότια Κορέα παρέμεινε σε παγκόσμιο επίπεδο η χώρα με τις μεγαλύτερες ταχύτητες καθώς η μέση πραγματική -και όχι ονομαστική- ταχύτητα φτάνει τα 26,3Mbps, ενώ το Χονγκ Κονγκ έχει 20,1Mbps και η Νορβηγία 20Mbps.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η χώρα μας βρίσκεται στην 69η θέση, σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού οι επιδόσεις φτάνουν τα 6,9Mbps, βελτιωμένη κατά 9,7% σε σχέση με το ίδιο διάστημα ένα χρόνο νωρίτερα. Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Akamai, οι συνδέσεις με ταχύτητες τουλάχιστον 4Mbps αντιπροσωπεύουν το 81%, με 10Mbps το 9,9%, ενώ οι συνδέσεις με ταχύτητα 15Mbps και άνω μόλις το 3%. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρώτη στο ταχύτερο Ίντερνετ είναι η Νορβηγία με μέση ταχύτητα τα 20Mbps, δεύτερη η Σουηδία με 19,7Mbps και τρίτη η Ελβετία με 18,4Mbps. Η Ελλάδα και οι Κύπρος είναι οι δύο ευρωπαϊκές χώρες με τις πιο αργές ταχύτητες στο Ίντερνετ, με τη δεύτερη να βρίσκεται οριακά σε χειρότερη θέση από τη χώρα μας, με επίδοση 6,7Mbps. Koolnews loading…

