Σούπερ Λίγκα: Ανατροπή ΠΑΟΚ, ασυγκράτητη ΑΕΚ, στο +13 ο Ολυμπιακός- Δεύτερος και ο Πανιώνιος

Φεβρουάριος 5th, 2017

Με την ΑΕΚ να… πέταει «φωτιές» για δεύτερη συνεχόμενη εμφάνιση, συνεχίστηκε το κυριακάτικο πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ. Η «Ενωση», μετά την «εξάρα» για το Κύπελλο, έριξε άλλα τόσα και στη Βέροια (ΑΕΚ – Βέροια 6-0). Στο πιο θεαματικό και απρόβλεπτο παιχνίδι της ημέρας, ο ΠΑΟΚ κατάφερε έστω και δύσκολα να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του με αντίπαλο τον Αστέρα που προηγήθηκε στην Τούμπα (ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 3-2).





Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε να… φορτσάρει ιδιαίτερα για να επικρατήσει του Ηρακλή στο Καραϊσκάκη (Ολυμπιακός – Ηρακλή 3-0) και να διατηρήσει το +13 στην κορυφή. Στο άλλο σημαντικό ματς με φόντο τη δεύτερη θέση, ο Πανιώνιος επιβλήθηκε της Ξάνθης (Πανιώνιος – Ξάνθη 2-0) στη Νέα Σμύρνη. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Πλατανιάς. Δείτε τι έγινε στα ματς του Σαββάτου… Στις αναμετρήσεις για την 19η αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: ΑΕΛ – Κέρκυρα 1-1

(80΄ Ναζλίδης – 84΄ Νίκιτς) Παναιτωλικός – Ατρόμητος 2-0

(12΄ Μαρκόφσκι, 76΄ Μουνιός) ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός 1-1

(31΄ Κόντε – 56΄ Μπεργκ) ΑΕΚ – Βέροια

(12΄, 89΄ Χριστοδουλόπουλος, 15΄ Λαμπρόπουλος, 25΄ Μάνταλος, 36΄αυτ. Τομάς, 40΄ Βράνιες) Πανιώνιος-Ξάνθη 2-0

(22΄ Κόρμπος, 67΄πεν. Μπεν) ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 3-2

(28΄ Σακχόφ, 70΄ Πρίγιοβιτς, 84΄ Ενρίκε – 18΄,79΄ Μανιάς) Ολυμπιακός – Ηρακλής 3-0

(2′ Βιάνα, 42′ Ελιονούσι, 56′ Φορτούνης) Λεβαδειακός – Πλατανιάς 6/2





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 48

2. ΠΑΟΚ 35

. Πανιώνιος 35

4. Ξάνθη 32

. Παναθηναϊκός 32

6. ΑΕΚ 29

7. ΠΑΣ Γιάννινα 27

8. Πλατανιάς 25 -18αγ.

9. Ατρόμητος 23

10. Παναιτωλικός 22

11. Αστέρας Τρίπολης 20

12. Κέρκυρα 19

13. Λάρισα 17

14. Λεβαδειακός 14 -18αγ.

15. Βέροια 13

. Ηρακλής 13

* Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς. Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (20η):

Βέροια – Πανιώνιος 11/2 (15:00)

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 11/2 (17:15)

Ολυμπιακός – Λάρισα 11/2 (19:30)

Κέρκυρα – Λεβαδειακός 12/2 (15:00)

Ξάνθη – ΠΑΟΚ 12/2 (17:15)

Πλατανιάς – ΠΑΣ Γιάννινα 12/2 (17:15)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 12/2 (19:30)

Ηρακλής – ΑΕΚ 13/2 (19:30)

