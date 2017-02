«Πόλεμος» σε ΝΔ – κυβέρνηση για το ταξίδι του Τσίπρα στο Παρίσι

Φεβρουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά την ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Αδωνι Γεωργιάδη για τον επόμενο σταθμό του ταξιδιού του Αλέξη Τσίπρα μετά τη Λισαβόνα, ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Το Μέγαρο Μαξίμου παραδέχθηκε ότι ταξίδεψε στο Παρίσι ο πρωθυπουργός για συναντήσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος, με την ΝΔ να καταγγέλλει εν συνεχεία ότι προφανώς βρέθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα με την οικογένεια του για διακοπές. Η ερώτηση του Αδωνι Αρχικά χθες με αίτησή του προς τον Αλέξη Τσίπρα ο Αδωνις Γεωργιάδης ζητά να μάθει το σχέδιο πτήσης του πρωθυπουργικό αεροσκάφος από τις 27/1 έως τις 30/1. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πιο συγκεκριμένα ζητά να κατατεθούν οι ενδιάμεσοι σταθμοί και η λίστα των επιβαινόντων αναλυτικά ανά ημέρα.

Μαξίμου: «Στο Παρίσι για συναντήσεις με επενδυτές» Σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου απάντησε και παραδέχθηκε ότι ο πρωθυπουργός ταξίδεψε στο Παρίσι. Η κυβέρνηση κατηγόρησε τον αντιπρόεδρο της ΝΔ ότι «διακινεί σε δημοσιογραφικούς κύκλους αήθεις και ψευδείς πληροφορίες ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε το κρατικό αεροσκάφος για να πάει διακοπές». «Τον ενημερώνουμε ότι το βαρύ πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, τόσο το ελληνικό όσο και το διεθνές, δεν του επιτρέπει να ξεκουραστεί ούτε στο σπίτι του, πόσο μάλλον στο εξωτερικό», αναφέρουν πηγές της κυβέρνησης, προσθέτοντας: «Για να τελειώσει όμως η σπέκουλα και για να γνωρίζει ο λαός ότι έχει να κάνει με κοινούς συκοφάντες, ας ακούσει ο κος Αντιπρόεδρος της ΝΔ: «Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Επικρατείας και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης Μιχάλη Καλογήρου, μετά την Σύνοδο των χωρών του Νότου στη Λισαβόνα στην οποία παρέμεινε από την Παρασκευή 27.01 μέχρι και την Κυριακή 29.01 έκανε ολιγόωρη στάση στο Παρίσι για την οποία ήταν ενήμερη τόσο η Ελληνική Πρεσβεία όσο και Η Γαλλική Κυβέρνηση. Εκεί είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της L΄Οreal, η οποία προετοιμάζει μεγάλη επένδυση στη χώρα μας, με εκπροσώπους της επενδυτικής Τράπεζας Rothschild, που αποτελεί επίσημο Σύμβουλο του ΟΔΔΗΧ με αντικείμενο την προετοιμασία της εξόδου της χώρας στις αγορές, αλλά και με άλλους επενδυτικούς παράγοντες. Επέστρεψε στην Αθήνα τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου. Την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου το πρωί αναχώρησε από την Αθήνα για τη Σερβία, ενώ την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Από ό,τι φαίνεται είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της συνεδρίασης αυτής που έχει οδηγήσει τα πανικόβλητα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κατασκευάζουν συγκρούσεις στο εσωτερικό της Κυβέρνησης τη μια μέρα και να διακινούν ανυπόστατες ειδήσεις και ψεύδη την επόμενη. Θα ήταν προτιμότερο όμως να σιωπούν αν θέλουν να αποφύγουν τον αυτοεξευτελισμό τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα όφειλαν αν είχαν στοιχειώδη αυτοσεβασμό, να αφήνουν τα παιδιά του Πρωθυπουργού έξω από την πολιτική αντιπαράθεση. Η στάση τους είναι αρκούντως χυδαία και χωρίς να αναφέρονται σε αυτά». Και η άτυπη ενημέρωση καταλήγει με ένα ειρωνικό υστερόγραφο: «Σε επόμενη ανακοίνωση μας θα μπορούσαμε να τους ενημερώσουμε και για το καθημερινό διαιτολόγιο του Πρωθυπουργού αλλά και άλλων μελών της Κυβέρνησης». ΝΔ: «Στο Παρίσι με την οικογένεια του ήταν» Σκληρή απάντηση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της ΝΔ στα όσα αναφέρει το Μέγαρο Μαξίμου για το ταξίδι του πρωθυπουργού στο Παρίσι, καταγγέλοντας ότι το έκανε μαζί με την οικογένεια του. «Το Μέγαρο Μαξίμου παραδέχθηκε ότι ο πρωθυπουργός – προφανώς μαζί με την οικογένειά του – πήγε στο Παρίσι, με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο με έξοδα του ελληνικού δημοσίου, ενώ έπρεπε να επιστρέψει από τη Λισαβόνα» τονίζει η ΝΔ εκφράζοντας την εκτίμηση πως αν ο πρωθυπουργός είχε πάει για να δει επενδυτές θα το είχε ανακοινώσει εκ των προτέρων. «Τώρα γνωρίζουν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο ελληνικός λαός γιατί ο κ. Τσίπρας θέλει τόσο πολύ να μείνει στην εξουσία. Μεγάλη ζωή για εκείνον, πολύ σκληρή για τους Eλληνες» καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ. Αδωνις: «Περιμένω τη λίστα επιβαινόντων για Παρίσι – Πόσο ψεύτης ο Τσίπρας για την… επένδυση» Aμεση ήταν η αντίδραση του αντιπροέδρου της ΝΔ Aδωνι Γεωργιάδη στη διαρροή του Μεγάρου Μαξίμου, με την οποία γίνεται γνωστό ότι πράγματι ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε ενδιάμεση στάση στο Παρίσι επιστρέφοντας από τη Λισαβόνα. «Τώρα που παραδέχονται ότι πήγε στο Παρίσι (χωρίς να το έχει ανακοινώσει) αναμένω τη λίστα των επιβαινόντων…», αναφέρει μέσω Twitter ο βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμπλήρωνει: «Καλά αφού έκανε τέτοια συνάντηση για μεγάλη μάλιστα επένδυση στην Ελλάδα, γιατί την κράτησε κρυφή;…Πόσο ψεύτης!;»

iefimerida

This entry was posted on Κυριακή, Φεβρουάριος 5th, 2017 at 11:16 and is filed under ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.