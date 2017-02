Προσωρινή «πόρτα» στον Τραμπ για το διάταγμα με τους μετανάστες

Φεβρουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Σε ισχύ παραμένει η δικαστική απόφαση που «παγώνει» το διάταγμα Τραμπ για τους μετανάστες από επτά μουσουλμανικές χώρες καθώς το δικαστήριο που εξέτασε την προσφυγή του υπουργείου Δικαιοσύνης δεν έκανε άμεσα δεκτό το αίτημά του για αναστολή της απόφαση του δικαστή του Σιάτλ.



Το δικαστήριο, αντίθετα, ζήτησε από τις δύο πλευρές, τους δικηγόρους, δηλαδή, που κατέθεσαν το αίτημα βάσει του οποίου εκδόθηκε η απόφαση στο Σιάτλ και το υπουργείο Δικαιοσύνης να καταθέσουν τις θέσεις τους προκειμένου με τη σειρά του να προχωρήσει σε λήψη απόφασης. Σύμφωνα με το ABC οι δικηγόροι πρέπει να καταθέσουν την απάντησή τους στην προσφυγή της αμερικανικής κυβέρνησης μέχρι τις 11:59μ.μ. (ώρα Αμερικής) της Κυριακής και με τη σειρά του το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να απαντήσει μέχρι τις 3μ.μ. (ώρα Αμερικής) της Δευτέρας για να παρουσιάσουν τη δική τους θέση.



Στο κείμενο της προσφυγής του υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με το Reuters αναφερόταν ότι η απόφαση του δικαστή βλάπτει το κοινό με το να ασκεί επιβολή στην εκτελεστική εξουσία. Στο ίδιο κείμενο προστίθεται ότι η απόφαση του δικαστή «αμφισβητεί την κρίση του προέδρου των ΗΠΑ όσον αφορά την εθνική ασφάλεια». Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πολυτελή έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άσκησε δριμεία κριτική στον δικαστή που εξέδωσε την απόφαση, είπε ότι «θα κερδίσουμε. Για το καλό της χώρας θα κερδίσουμε». protothema loading…

