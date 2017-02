Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Παρακολουθούμε με θλίψη την υπόθεση του ξυλοδαρμού φοιτήτριας

Φεβρουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ανακοίνωση σχετικά με την καταγγελία φοιτήτριας ότι υπέστη ξυλοδαρμό από λέκτορα, εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σε αυτή αναφέρει: Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές επίθεση διοικητικού υπαλλήλου του ιδρύματος εναντίον της. Στις αρμόδιες αρχές έχουν κατατεθεί αμοιβαία μηνύσεις των εμπλεκομένων. Οι υποθέσεις θα εκδικαστούν τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου παρακολουθεί με θλίψη την υπόθεση και αναμένει την απόφαση της Δικαιοσύνης ώστε να προβεί αναλόγως σε όλες τις προσήκουσες ενέργειες.





Το χρονικό της υπόθεσης Σύμφωνα με την καταγγελία της φοιτήτριας το πρωτόγνωρο συμβάν έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στον Βόλο. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν 20χρονη φοιτήτρια που σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Βόλου, βρέθηκε από φοιτητές και καθηγητές μπροστά σε ασανσέρ να καλεί σε βοήθεια, γεμάτη αίματα και σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Κατηγορούσε για την κατάστασή της 50χρονο διδάσκοντα σε σχολή του Πανεπιστημίου, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο κατηγορούμενος για σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Η φοιτήτρια, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνοδεία καθηγητών του Πανεπιστημίου, μεταφέρθηκε στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο του Βόλου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Η 20χρονη πήγε αμέσως στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα του Βόλου και κατέθεσε μήνυση κατά του διδάσκοντα, που είναι λέκτορας, και τον οποίο κατηγορεί ότι τη χτύπησε με τα χέρια του στο πρόσωπο, την απείλησε και την εξύβρισε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το επεισόδιο συνέβη στο γραφείο του λέκτορα όπου τον είχε επισκεφθεί η φοιτήτρια. Ωστόσο, ο 50χρονος λέκτορας στράφηκε εναντίον τής φοιτήτριας με μήνυση, κατηγορώντας την για ψευδή καταμήνυση, απειλή και εξύβριση. Στην Εισαγγελία Βόλου όπου παραπέμφθηκαν και οι δύο για να δικαστούν στο Αυτόφωρο, ο λέκτορας ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμαστεί και το δικαστήριο αναβλήθηκε και για τους δύο, καθώς θα γίνει συνεκδίκαση των υποθέσεων, τη Δευτέρα στη μία μετά το μεσημέρι. iefimerida

