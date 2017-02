Νεκρός ο οδηγός της νταλίκας που έπεσε σε γκρεμό στην Εγνατία

Φεβρουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νεκρός απεγκλωβίστηκε, ο οδηγός της νταλίκας-ψυγείο, που έπεσε χθες το απόγευμα σε γκρεμό βάθους 70 μέτρων, στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του τούνελ της Κρυσταλλοπηγής, κοντά στην Παραμυθιά. Η νταλίκα κινούνταν με κατεύθυνση προς την Ηγουμενίτσα, έφερε ρουμάνικες πινακίδες και μετέφερε σοκολάτες. Προορισμός της ήταν το λιμάνι ώστε να ταξιδέψει στην Ιταλία.



Το όχημα προσέκρουσε στο διαχωριστικό της Εγνατίας και στην συνέχεια έπεσε στη δεξιά πλευρά, έκοψε κολώνα φωτισμού και τα προστατευτικά κιγκλιδώματα της γέφυρας και έπεσε σε γκρεμό ογδόντα μέτρων περίπου. Ο οδηγός της νταλίκας ανασύρθηκε νεκρός ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής ερευνούν το σημείο για να διαπιστωθεί εάν υπήρχε και δεύτερο άτομο. Τα στοιχεία του οδηγού δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Να σημειωθεί ότι στο ίδιο ακριβώς σημείο, πριν έναν χρόνο, είχε σημειωθεί πανομοιότυπο δυστύχημα με θύμα έναν Βούλγαρο οδηγό νταλίκας. epiruspost

