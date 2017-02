ΜΠΛΟΚΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ: Όλα τα μπλόκα της περιοχής στην ευρεία σύσκεψη στη Νίκαια

Φεβρουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

H συντονιστική επιτροπή του μπλόκου Αμυνταίου στον κόμβο Αντιγόνου ύστερα από την σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στην οποία συμμετείχε το απόγευμα του Σαββάτου, 4/2/2017 στα Μάλγαρα, καλεί όλα τα μπλόκα της περιοχής και όλους τους αγρότες να παρευρεθούν στην ευρεία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 12:00 στη Νίκαια.





ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Κρητικού Διαμαντούλα Εκπρόσωπος Μπλόκου Αμυνταίου & Μέλος Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

