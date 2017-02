Ετσι έβριζαν στην αρχαία Ελλάδα

Φεβρουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Δείτε τις πιο γνωστές βωμολοχίες των αρχαίων Ελλήνων, όπως καταγράφονται το βιβλίο του Μάριου Βερέττα, «Τα βρωμόλογα των αρχαίων Ελλήνων»:



ΑΝΑΣΕΙΣΙΦΑΛΛΟΣ φιλήδονη γυναίκα που πιάνει και κουνάει το φαλλό ΓΛΩΤΤΟΔΕΨΕΩ κάνω μαλάξεις με τη γλώσσα ΓΥΝΑΙΚΟΠΙΠΗΣ μπανιστιρτζής ΔΡΟΜΑΣ: πoρνη του δρόμου ΕΣΧΑΡΑ : γυναικείο αιδoίο ΕΥΠΥΓΟΣ: γυναίκα με ωραία οπίσθια ΚΑΣΣΩΡΙΣ: πoρνη [κασσωρίς = από το κάσις (αδελφός, εταίρος)] ΜΥΖΟΥΡΙΣ γυναίκα που βυζαίνει πέoς ΠΗΘΙΚΑΛΩΠΗΞ άνθρωπος πανούργος



ΡΩΠΟΠΕΡΠΕΡΗΘΡΑΣ: άνδρας που εκτομίζει ακατάπαυστα βλακείες ΗΔΟΝΟΘΗΚΗ: το αιδοίo ΚΥΝΤΕΡΟΣ: ο αναίσχυντος, ο κοπρίτης ΛΕΧΡΙΟΣ: Λεχρίτης ΛΟΧΜΗ: το τριχωτό αιδoίο.

