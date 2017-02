Ενα τόνο και 714 κιλά κάνναβης «ψάρεψε» το λιμενικό στη θάλασσα μετά την καταδίωξη σκάφους (video)

Φεβρουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, η ζύγιση των μέχρι στιγμής κατασχεθέντων από τις ελληνικές Αρχές ναρκωτικών ουσιών, που περισυλλέχθηκαν από θαλάσσια περιοχή, στα Διαπόντια νησιά, μετά από την καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους, με τρεις επιβαίνοντες, από τις Υπηρεσίες Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η μεγάλη επιχείρηση καταδίωξης που στήθηκε, θύμιζε σκηνές από ταινία δράσης, με την εμπλοκή λιμενικών Αρχών από τρεις χώρες. Όλα άρχισαν όταν εντοπίστηκε από αεροσκάφος της FRONTEX, ανοικτά των ιταλικών ακτών, ταχύπλοο σκάφος γεμάτο με δέματα φυτικής κάνναβης. Οι δράστες μόλις αντιλήφθηκαν ότι έγιναν αντιληπτοί, άλλαξαν πορεία και κατευθύνθηκαν προς τις αλβανικές ακτές διαπλέοντας τη θαλάσσια περιοχή δυτικά των Οθωνών. Οι ιταλικές Αρχές ενημέρωσαν τις ελληνικές και η επιχείρηση εντοπισμού του ύποπτου σκάφους από τις Υπηρεσίες Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, ήταν άμεση και οργανωμένη, με πέντε περιπολικά σκάφη δια θαλάσσης, και από αέρος με αεροσκάφος και ελικόπτερο επανδρωμένο με ελεύθερους σκοπευτές της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών. Στην επιχείρηση συνέδραμαν και εναέρια μέσα FRONTEX. Ακολούθησε καταδίωξη, στη διάρκεια της οποίας οι επιβαίνοντες του ταχύπλοου έριξαν την ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας που ήταν αεροστεγώς συσκευασμένη, στη θάλασσα. Η καταδίωξη συνεχίστηκε και εντός αλβανικών χωρικών υδάτων, κατόπιν σχετικής άδειας των αλβανικών Αρχών. Προς παροχή συνδρομής στην επιχείρηση κατέπλευσαν σκάφη της Ιταλικής Ακτοφυλακής, ενώ είχαν ήδη κινητοποιηθεί και οι αλβανικές Αρχές. Το καταδιωκόμενο σκάφος κατάφερε να φτάσει σε βραχώδεις ακτές της Αλβανίας, όπου προσάραξε με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να κομματιαστεί, ενώ οι τρεις επιβαίνοντες ετράπησαν σε φυγή.



Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο λιμενάρχης Κέρκυρας Σπύρος Κοντομάρης «μέχρι αυτή την ώρα οι δράστες διαφεύγουν της σύλληψης, ενώ τον εντοπισμό τους ανέλαβαν οι αλβανικές Αρχές».



Συνολικά περισυλλέγησαν 110 δέματα με τις ναρκωτικές ουσίες από τις ελληνικές Αρχές και 12 δέματα από ιταλικά σκάφη. Το συνολικό βάρος των ναρκωτικών ουσιών είναι ένας τόνος, επτακόσια δεκατέσσερα κιλά και διακόσια γραμμάρια (1.714,200 kg).



Όπως ανέφερε στο «Πρακτορείο», ο διοικητής της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας, Σπυρίδων Χυτήρης, οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τυχόν υπόλοιπων ναρκωτικών ουσιών συνεχίζονται, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού/ Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, το ταχύπλοο με το παράνομο φορτίο είχε αφετηρία την Αλβανία και προορισμό τις ιταλικές ακτές. Η νέα αυτή μεγάλη ποσότητα ινδικής κάνναβης, προστίθεται στην περυσινή περισυλλογή χασίς από τη θαλάσσια και χερσαία περιοχή της νήσου Οθωνών, στα Διαπόντια νησιά. Τότε, (Απρίλιος 2016) το βάρος της ακατέργαστης κάνναβης, -εντοπίστηκε από στελέχη του Λιμενικού Σώματος Κέρκυρας, μέσα σε κρημνώδη περιοχή βόρεια των Οθωνών, επιμελώς κρυμμένη σε βαλίτσες, σάκους και μεγάλα δέματα- ξεπερνούσε τον 1,5 τόνο. Δράστες της υπόθεσης ήταν ένας 46χρονος, ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους και μία 28χρονη και οι δύο αλβανικής υπηκοότητας.



Και σε εκείνη την περίπτωση το Λιμεναρχείο Κέρκυρας δέχθηκε ενημέρωση από τις ιταλικές Αρχές ότι φουσκωτό σκάφος μεγάλης ιπποδύναμης, αποπειράθηκε να προσεγγίσει τις ακτές της Ιταλίας, προκειμένου να εκφορτώσει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, αλλά όταν έγινε αντιληπτό, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς την Αλβανία διαπλέοντας τις βορειοδυτικές ακτές τις Κέρκυρας. iefimerida

This entry was posted on Κυριακή, Φεβρουάριος 5th, 2017 at 14:41 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.