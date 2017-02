Απεργία πείνας από τους μετανάστες στον καταυλισμό του Ελληνικού

Φεβρουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Την απόφασή τους να προχωρήσουν σε απεργία πείνας διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους ίδιους και τα παιδιά τους ξεκίνησαν αρκετοί πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στον καταυλισμό του Ελληνικού.



Όπως καταγγέλλουν οι συνθήκες διαβίωσης είναι πολύ άσχημες με χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι υποχρεώνονται να πηγαίνουν στη θάλασσα για να πλένουν τα ρούχα τους. Ζητούν, παράλληλα, να προχωρήσει η διαδικασία μετεγκατάστασής τους σε σπίτια.



