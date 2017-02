Έτοιμοι για απεργία στην ΑΥΓΗ

Φεβρουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Σύμφωνα με το typologies.gr, η γενική συνέλευση αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργία, καθώς είναι απλήρωτοι επί 2,5 μήνες.



Το αίτημα είναι να πληρωθούν για την οφειλή του 2016 που αντιστοιχεί σε 1 ½ μήνα. Οι εργαζόμενοι εγκαίρως και σε συναντήσεις με τον κύριο μέτοχο έχουν περιγράψει ποια είναι η κατάσταση.

