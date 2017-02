Άδειες γάμου και πιστοποιητικά βάφτισης από το κινητό!

Φεβρουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Με ταχύ βήμα στην ψηφιακή εποχή μπαίνει η εκκλησία μιας και εντατικά μαθήματα παίρνουν ιερείς σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα με τις ευλογίες του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου.



Σύντομα, οι πολίτες θα μπορούν να παίρνουν στο κινητό τους ή το μέιλ τους πιστοποιητικά όπως: άδειες γάμου, πιστοποιητικά αγαμίας, πιστοποιητικά τέλεσης βάπτισης, υπεύθυνες δηλώσεις και άλλα έγγραφα. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως, μέσα από τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που θα ανοίξουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ελληνικής εκκλησίας, η εξυπηρέτηση των πολιτών είναι μια βασική ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί κι έτσι δεν θα απαιτείται πλέον πολύωρη αναμονή και φυσική παρουσία αλλά θα γίνονται όλα μέσω διαδικτύου. Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται μέσω ΕΣΠΑ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είναι εκείνος που ώθησε και τα υπόλοιπα μέλη της Αρχιεπισκοπής να προχωρήσουν τάχιστα την υλοποίηση του μεγάλου αυτού προγράμματος. Εκατοντάδες ιερωμένοι όλων των βαθμίδων έχουν ήδη περάσει εντατικά σεμινάρια εκπαίδευσης για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Ήδη η ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών έχει αναβαθμιστεί, με ένα νέο πληροφοριακό σύστημα ώστε οι πολίτες να μπορούν να εξασφαλίσουν τα χαρτιά που χρειάζονται αλλά και να κάνουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν πληροφορίες για κάθε τους απορία και ανάγκη. Help desk Στην ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής υπάρχει πλέον ένα ειδικό section, ένα ηλεκτρονικό help desk, όπου οι πολίτες μπορούν να βρίσκουν μόνοι τους τις απαντήσεις στα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως τι δικαιολογητικά χρειάζονται για το μυστήριο του γάμου, της βάπτισης.



Μάλιστα, σύντομα η ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτή θα συνδεθεί με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με το σύστημα Taxis, προκειμένου να είναι πιστοποιημένοι οι χρήστες που θα χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Επίσης θα υπάρξει σύζευξη και με άλλες πλατφόρμες του δημοσίου, το Ληξιαρχείο, το Δημοτολόγιο. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Φεβρουάριος 5th, 2017 at 11:51 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.