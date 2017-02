Την αναδιανομή των πόρων για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 διεκδικεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Συνολικά 998 αιτήσεις-φάκελοι υποψηφιότητας στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για το έτος 2016 υποβλήθηκαν στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καταγράφοντας αύξηση 50% από την προηγούμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έτους 2014. Καθώς, ωστόσο, η πρώτη φάση της περιφερειακής κατανομής των πόρων παραχώρησε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το ποσό των 12 εκ. ευρώ για το εν λόγω πρόγραμμα, δίνεται ουσιαστικά η δυνατότητα να ενταχθούν περίπου 600 δικαιούχοι, αριθμός πολύ μικρότερος από το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στην τρέχουσα πρόσκληση.



Με δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρος Θεοδώρου, τόνισε ότι:

«Το υψηλό ποσοστό ανεργίας που παρατηρείται σε νέους ηλικίας έως 40 ετών αλλά και η μεγάλη σημασία του πρωτογενή τομέα για την απασχόληση και ειδικότερα του κλάδου της κτηνοτροφίας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μεταφράστηκε σε ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ενταχθούν στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών. Με συνεχείς παρεμβάσεις μας προς τον Υπουργό Ευάγγελο Αποστόλου και τον Γενικό Γραμματέα Χαράλαμπο Κασίμη διεκδικούμε την περιφερειακή ανακατανομή των καταβληθέντων ποσών, προκειμένου τυχόν αδιάθετα ποσά από άλλες Περιφέρειες να εξυπηρετήσουν το αυξημένο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στη δική μας Περιφέρεια. Η επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος από το Υπουργείο πρέπει να είναι άμεση και σίγουρα πριν την οριστικοποίηση των πινάκων με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δούμε νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα και πληρούν τις προϋποθέσεις να αποκλείονται από προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.»



Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος Θεοδώρου

