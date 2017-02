Στον «αέρα» τα 800.000 ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Υπ. Εργασίας: Μέσω διαδικτύου και όχι ταχυδρομείου η ενημέρωση των ασφαλισμένων- Του Στέλιου Παπαπέτρου Σε αγώνα δρόμου μετ’ εμποδίων και σοβαρών τεχνικών δυσκολιών στην ηλεκτρονική διασταύρωση των δεδομένων εξελίσσεται το θέμα των ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ, με το νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Η προγραμματισμένη για χθες ταχυδρομική αποστολή τους δεν πραγματοποιήθηκε, επειδή μέχρι αργά το βράδυ δεν έγινε δυνατό να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής τους.



Έτσι, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε σήμερα τουλάχιστον να «ανέβουν» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ περίπου 680.000 ειδοποιητήρια, τα οποία θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν εισόδημα από μία και μόνο δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των στοιχείων παρουσιάστηκαν τεχνικές δυσκολίες, καθώς υπάρχουν προβλήματα διασταύρωσης των στοιχείων κυρίως στα πρώην ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων (ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ). Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρμόδιων παραγόντων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τα ειδοποιητήρια να μην αποσταλούν ούτε σήμερα ταχυδρομικά στους ασφαλισμένους, με αποτέλεσμα όλο το βάρος να μετατοπίζεται πλέον στην ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα έπρεπε από χθες να έχει αρχίσει ταχυδρομικά η πρώτη φάση με την αποστολή περίπου 800.000 ειδοποιητηρίων από το σύνολο του 1,5 εκατ. για τους ασφαλισμένους των ταμείων των αυτοαπασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών (πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ). Σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, η ταχυδρομική αποστολή των ειδοποιητηρίων θα αρχίσει από την ερχόμενη Δευτέρα και η αποστολή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Έτσι, λόγω της καθυστέρησης με την οποία θα λάβουν τα ειδοποιητήρια οι ασφαλισμένοι, το υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής των ασφαλίστρων και του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου του 2017, καθώς και της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής από την 28η Φεβρουαρίου στις 31 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα μερικής καταβολής της μηνιαίας δόσης των ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι ο οφειλέτης θα καταβάλλει τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που προβλέπονται μόνο στο ποσό που θα υπολείπεται κάθε φορά. Υπολογισμός εισφορών βάσει εσόδων του 2015 Για το πρώτο εξάμηνο του 2017 ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών που θα αναγράφεται στα ειδοποιητήρια έχει γίνει με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 2015. Όταν τον Ιούνιο γίνει η εκκαθάριση των περσινών φορολογικών δηλώσεων, τότε για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 θα γίνει ο συμψηφισμός των ασφαλιστικών εισφορών. Ουσιαστικά, στο εξής ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών για τα εισοδήματα που θα αποκτούνται στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους θα μεταφέρεται στις αρχές του επόμενου έτους. Προσοχή! Από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης διευκρινίζεται πως στις περιπτώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών που διέκοψαν το μπλοκάκι στην εφορία, ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισής τους θεωρείται η ημερομηνία εκείνη που πήραν τη βεβαίωση διακοπής από το οικείο ασφαλιστικό ταμείο.



Για παράδειγμα, εάν ασφαλισμένος που χρησιμοποιούσε επί χρόνια το δελτίο παροχής υπηρεσιών και έκανε διακοπή επαγγέλματος στην εφορία στις 4 Ιανουαρίου του 2017, αλλά με ευθύνη δική του κοινοποίησε αυτή τη διακοπή στο ασφαλιστικό ταμείο του στις 20 Ιανουαρίου του 2017, τότε θεωρείται ασφαλισμένος μέχρι την 20ή Ιανουαρίου και συνεπώς θα λάβει ειδοποιητήριο για πληρωμή εισφορών για τις 20 πρώτες ημέρες αυτού του μήνα. Συνεπώς, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις υποχρέωση ασφάλισης, άρα και ταυτόχρονη υποχρέωση πληρωμής εισφορών, υπάρχει μόνο όταν από την 1/1/2017 και μετά εξακολουθεί ο ασφαλισμένος να έχει ενεργή δραστηριότητα. Του Στέλιου Παπαπέτρου

