Σούπερ Λίγκα: «Πέταξε» δύο βαθμούς στα Γιάννενα ο ΠΑΟ, «Χ» στη Λάρισα -Νίκη για Παναιτωλικό

Φεβρουάριος 4th, 2017

Ακόμα μια απώλεια βαθμών για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμεινε ισόπαλος με τον ΠΑΣ Γιάννινα (ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός 1-1) στα Γιάννενα στον τελευταίο αγώνα του Σαββάτου στα πλαίσια της 19ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ.



Νωρίτερα η Λάρισα ήρθε ισόπαλη με την Κέρκυρα (ΑΕΛ – Κέρκυρα 1-1), στον δεύτερο αγώνα της ημέρας ο Παναιτωλικός πανηγύρισε μεγάλη νίκη επί του Ατρομήτου (Παναιτωλικός – Ατρόμητος 2-0). Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Κυριακή, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τη Βέροια στο ΟΑΚΑ, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ολυμπιακό παίζει στο Καραϊσκάκη με τον Ηρακλή, ενώ τέλος η εντυπωσιακή φέτος Ξάνθη αντιμετωπίζει στη Νέα Σμύρνη τον εξαιρετικό και φέτος Πανιώνιο. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Πλατανιάς. Συνοπτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής έχει ως εξής: ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΕΛ-Κέρκυρα 1-1

(80΄ Ναζλίδης – 84΄ Νίκιτς) Παναιτωλικός-Ατρόμητος 2-0

(12΄ Μαρκόφσκι, 76΄ Μουνιός) ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός 1-1

(31΄ Κόντε – 56΄ Μπεργκ) ΚΥΡΙΑΚΗ

15:00 (ΟΑΚΑ) ΑΕΚ-Βέροια

17:15 (Νέα Σμύρνη) Πανιώνιος-Ξάνθη

17:15 (Τούμπα) ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης

19:30 (Καραϊσκάκη) Ολυμπιακός-Ηρακλής ΔΕΥΤΕΡΑ

19:30 (Λιβαδειά) Λεβαδειακός-Πλατανιάς ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 45

2. ΠΑΟΚ 32

. Πανιώνιος 32

. Ξάνθη 32

. Παναθηναϊκός 32 -19αγ.

6. ΠΑΣ Γιάννινα 27 -19αγ.

7. ΑΕΚ 26

8. Πλατανιάς 25

9. Ατρόμητος 23 -19αγ.

10. Παναιτωλικός 22 -19αγ.

11. Αστέρας Τρίπολης 20

12. Κέρκυρα 19 -19αγ.

13. Λάρισα 17 -19αγ.

14. Λεβαδειακός 14

15. Βέροια 13

. Ηρακλής 13 * Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς.



