Σκουρλέτης: «Απολύτως αρνητική» η συζήτηση για δραχμή

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Σταματίνα

«Απολύτως αρνητική» χαρακτήρισε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, τη συζήτηση για επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ημερησία».



«Δημιουργεί αναστάτωση χωρίς να προσφέρει τίποτα απολύτως» έσπευσε να προσθέσει, τονίζοντας βέβαια, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρωζώνης είναι ο ίδιος ο εαυτό της. Ερωτηθείς για τα σενάρια εκλογών, υπενθύμισε πως η κυβέρνηση έχει αποκλείσει σε κάθε τόνο την προσφυγή στις κάλπες και δεσμεύτηκε ότι «θα αγωνιστεί για να κλείσει η αξιολόγηση, προς όφελος των συμφερόντων της χώρας». Ο κ. Σκουρλέτης παράλληλα, έκανε λόγο για «πολιτικές καθυστερήσεις» στις διαπραγματεύσεις, καθώς όπως εξήγησε, δεν υπάρχει καθυστέρηση στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Σε κάθε περίπτωση, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι «τελικώς θα έχουμε θετική κατάληξη».



Ο ίδιος τέλος, απέρριψε τις συγκρίσεις με το 2015, σημειώνοντας πως η Ελλάδα βγαίνει από μία χρονιά με οριακά θετικό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά και με την εκτίμηση πως το 2017, η οικονομία θα κινηθεί με ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 2,5%. newsbeast loading…

