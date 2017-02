Π.Σ.Ε ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Μακεδoνίας: Αναληθή και υποκινούμενα δημοσιεύματα για χωροθέτηση δήμων…

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε σχέση με τα ατεκμηρίωτα δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν από το πουθενά σε κάποια περιφερειακά μέσα ενημέρωσης και αφορούν υποτιθέμενες αποφάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για χωροταξικά ζητήματα των Καλλικρατικών Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:



1. Το μείζον ζήτημα σχετικά με τον «Καλλικράτη», δεν είναι η χωροθέτηση των δήμων αλλά το θεσμικό του πλαίσιο, το οποίο δεν είναι λειτουργικό. 2. Το ζητούμενο είναι η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της ανατροπής του συγκεντρωτικού μοντέλου που ισχύει σήμερα, στο οποίο όλες οι εξουσίες είναι συγκεντρωμένες στα πρόσωπα των περιφερειαρχών και των δημάρχων και η θέσπιση ενός δημοκρατικού πλαισίου που θα οδηγήσει σε μια ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, πόρων και εξουσιών με ενίσχυση της λαϊκής συμμετοχής. 3. Η διαβούλευση που θα ανοίξει σε εθνικό επίπεδο, έχει σαν στόχο να επιλύσει τέτοιου είδους ζητήματα και ως εκ τούτου ούτε ζητήματα «χωροταξικά» έχουν ανοίξει, ούτε αποφάσεις έχουν παρθεί στον ΣΥΡΙΖΑ. 4. Ο προβληματισμός και η συζήτηση για τα αδιέξοδα που μας κληροδότησε το μοντέλο που επέβαλαν στην αυτοδιοίκηση οι μνημονιακές κυβερνήσεις και η επίλυση χωροταξικών ζητημάτων θα τεθούν όταν και εφόσον ξεκινήσει η συζήτηση και φυσικά θα είναι ανοιχτή σε όλη την κοινωνία. 5. Με βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι τα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν αποφάσεις τοπικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναληθή και υποκινούμενα. Π.Σ.Ε ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Μακεδoνίας

Star-fm.gr: Ο νηστικός (πλαστογράφος).. .καρβέλια ονειρεύεται

This entry was posted on Σάββατο, Φεβρουάριος 4th, 2017 at 14:43 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.