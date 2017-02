Πρώτη φορά τόσοι πλούσιοι κυβερνούν τον πλανήτη

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Τραβώντας πάνω του όλα τα βλέμματα, με την εξτραβαγκάνζα της περσόνας του και πρακτικές που ο πλανήτης είχε ξεχάσει στη διάρκεια της 8ετίας Ομπάμα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποτέλεσε το επίκεντρο των συζητήσεων για τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ – και του πλανήτη, σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό «πλανητάρχης» που συνοδεύει τον εκάστοτε Αμερικανό πρόεδρο.

Από το Νοέμβριο, μόλις το αποτέλεσμα των εκλογών έστειλε τη Χίλαρι Κλίντον οριστικά στο σπίτι της, τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα έπεφταν βροχή καθώς οι ΗΠΑ -και ο πλανήτης- προετοιμάζονταν να βαδίσουν στα αχαρτογράφητα νερά του μεγιστάνα Τραμπ. Πώς θα πορευόταν ως ένοικος του Λευκού Οίκου; Ποιες από τις προεκλογικές εξαγγελίες του θα υλοποιούσε και ποιες άλλες «εκπλήξεις» επιφύλασσε; Και, ποιοι θα ήταν οι πολιτικοί συνοδοιπόροι του στη νέα -προεδρική- καριέρα του; Οι πρώτες φωνές για το ποιοι θα πλαισίωναν τον μεγιστάνα στη νέα του θέση ακούγονταν ήδη πριν καν την εκλογική του νίκη. Με την ορκωμοσία του Τραμπ, τον περασμένο μήνα, το επιτελείο του ετοιμάζεται να αναλάβει κι επισήμως καθήκοντα και πλέον το «ρόστερ» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει η κυβέρνησή του. Η πιο «ακριβή» κυβέρνηση στην ιστορία, σύμφωνα με την αποτίμηση του πλούτου των μελών της. Διότι, πριν καν ασχοληθεί ο Τύπος και ο πλανήτης με το ποιόν, το ήθος, την εργατικότητα, τις θέσεις και την αποτελεσματικότητα των υπουργών του Τραμπ, που όλα μένουν να φανούν, ξέρει ήδη αυτό που αποτυπώνει η αδιαμφισβήτητη αλήθεια των αριθμών: είναι όλοι πάμπλουτοι. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον όλες οι προτάσεις του περάσουν από την ολομέλεια της Γερουσίας, θα αποτελείται από πολλούς εκατομμυριούχους και δύο δισεκατομμυριούχους και θα έχει συνολικό πλούτο που εκτιμάται σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια – χωρίς καν να συνυπολογιστεί η περιουσία του ίδιου του προέδρου. «Μπορεί ένας πρόεδρος με ιδιωτικό τζετ και κυβέρνηση με εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους» να καταλάβει και να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του μέσου Αμερικανού;» διερωτάται η εφημερίδα Washington Post. Είναι αλήθεια πως συνολικά ο πλούτος της κυβερνητικής του ομάδας ξεπερνά κάθε άλλη αμερικανική κυβέρνηση στην ιστορία, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Για παράδειγμα, ο προτεινόμενος για το χαρτοφυλάκιο του Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος έχει περιουσία ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενώ η προοριζόμενη για την Παιδεία Μπέτσι Ντεβός έχει μερίδιο 1, 25 δισ. στην οικογενειακή περιουσία.





Η τελική σύνθεση του κυβερνητικού σχήματος του Τραμπ μένει ακόμα να φανεί. Κάποιοι, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον και ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Τζον Κέλι, έχουν αναλάβει ήδη τα καθήκοντά τους. Για άλλους, μέχρι την ώρα που γραφόταν αυτό το άρθρο, τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο απλά. Για παράδειγμα υπήρξαν αντιδράσεις στη Γερουσία για την πρόταση της Μπέτσι ΝτεΒος, η οποία προορίζεται για το υπουργείο Παιδείας. Δύο γυναίκες γερουσιαστές των Ρεπουμπλικάνων έχουν ήδη δηλώσει πως θα καταψηφίσουν την υποψηφιότητά της, βάζοντας τη διαδικασία σε περιπέτειες. Στην περίπτωση που η ΝτεΒος δεν εγκριθεί, θα γίνει μόλις το δέκατο άτομο στην ιστορία των ΗΠΑ που προτείνεται από τον πρόεδρο αλλά δεν «περνά» από τη Γερουσία. Η διαδικασία καθυστερεί και σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες για τα υπουργεία Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας. Ο Τζεφ Σέσιονς, που έχει προταθεί για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, είναι πιθανώς διχασμένος. Από τη μία προφανώς θα ανυπομονεί το θέμα του να εγκριθεί από την ολομέλεια της Γερουσίας και να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του. Από την άλλη όμως, μόλις αυτό γίνει, θα πάψει να έχει δικαίωμα ψήφου στη Γερουσία, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο την ψηφοφορία για την ΝτεΒος. Είναι χαρακτηριστικό πως στο Καπιτώλιο ετοιμάζεται να μεταβεί ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς που, ως πρόεδρος της Γερουσίας, μπορεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό του 50-50, εάν αυτός προκύψει. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα που έχει προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ για να τον πλαισιώσει στη θητεία του στον Λευκό Οίκο έχει αμύθητη περιουσία και ιδού οι αριθμοί. Γουίλμπουρ Ρος, υπουργείο Εμπορίου: 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια Επί 25 χρόνια ο Ρος διοικούσε την εταιρεία συμβούλων του Rothschild πριν κάνει τα δικά του βήματα στον χώρο των επιχειρήσεων με την WL Ross & Co., το 2000. Το 2006 την πούλησε έναντι 375 εκατ. Δολαρίων στην Ιnvesco παραμένοντας στη θέση του προέδρου του ΔΣ και του επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού. Στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έβγαλε εκατομμύρια χάρη στα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου. Μπέτσι ΝτεΒος, υπουργείο Παιδείας: 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια Νύφη του συνιδρυτή της Amway Ρίτσαρντ ΝτεΒος, είναι παντρεμένη με τον Ρίτσαρντ Τζούνιορ, το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά του ΝτεΒος. Το Forbes εκτιμά πως το ζευγάρι κατέχει περίπου το ένα τέταρτο της οικογενειακής περιουσίας. Ρεξ Τίλερσον, υπουργείο Εξωτερικών: 325 εκατομμύρια δολάρια



Ο Τίλερσον ίδρυσε την ExxonMobil αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο του Τέξας. Ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος έχει στην κατοχή του πάνω από 2,6 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας ενώ εισπράττει διόλου ευκαταφρόνητες απολαβές – σχεδόν 90 εκατομμύρια δολάρια μπήκαν στον λογαριασμό του μόνο τα τελευταία τρία χρόνια. Στα δημοσιεύματα για το όνομά του δεν παραλείπεται η αναφορά και στους δεσμούς του με τη Ρωσία. Στίβεν Μνούσιν, υπουργείο Οικονομικών: 300 εκατομμύρια δολάρια Μαζί με άλλους δισεκατομμυριούχους επενδυτές αγόρασε το 2009 την εταιρεία IndyMac έναντι 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έξι χρόνια αργότερα την πούλησε στον όμιλο CIT Group για το διπλάσιο ποσό. Είναι επίσης πρώην στέλεχος της Goldman Sachs. Άντι Πάζντερ, υπουργείο Εργασίας: 45 εκατομμύρια δολάρια Διαπραγματεύτηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 τη συμφωνία που έσωσε από οικονομικά προβλήματα τον ιδρυτή της Carl’s Jr., Carl Karcher. Στη συνέχεια έγινε διευθύνων σύμβουλος της CKE Restaurants, μητρικής των Carl’s Jr. και Hardee’s. Από το 2000 έχει βγάλει τουλάχιστον 25 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς και μπόνους. Μπεν Κάρσον, υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης: 29 εκατομμύρια δολάρια Νευροχειρουργός στο επάγγελμα έβγαλε εκατομμύρια από έξι βιβλία που έγιναν best seller, διαλέξεις και εμφανίσεις στο Fox News. Έβγαλε περισσότερα από έξι εκατομμύρια δολάρια ως διευθυντής στις Kellogg και Costco πριν εγκαταλείψει τα διοικητικά τους συμβούλια το 2015 για να διεκδικήσει την αμερικανική προεδρία. Ιλέιν Τσάο, υπουργείο Μεταφορών: 24 εκατομμύρια δολάρια Η δεύτερη γυναίκα της κυβέρνησης Τραμπ είναι παντρεμένη με τον ηγέτη της πλειοψηφίας στην αμερικανική Γερουσία Mitch McConnell και κόρη εφοπλιστή. Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της ίδιας και του συζύγου της προέρχεται από την οικογένειά της- συμπεριλαμβανομένου και επενδυτικού λογαριασμού ύψους τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι μέλος σε τέσσερα εταιρικά διοικητικά συμβούλια- μεταξύ αυτών στη Wells Fargo. Τομ Πράις, υπουργείο Υγείας: 10 εκατομμύρια δολάρια Χειρουργός ορθοπεδικός στο επάγγελμα, έχει στην ιδιοκτησία του κτίριο με ιατρεία στην πατρίδα του την Τζόρτζια αλλά και ενοικιαζόμενα ακίνητα στη Βιρτζίνια, την Ουάσιγκτον, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Νότια Καρολίνα και το Τενεσί. Τζεφ Σέσιονς, γενικός εισαγγελέας: 6 εκατομμύρια δολάρια Γερουσιαστής της Αλαμπάμα, ο Σέσιονς κατέχει έκταση μεγαλύτερη των 1.500 εκταρίων αξίας τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα δυτικά της πολιτείας του. Η υπόλοιπη περιουσία του προέρχεται από επενδυτικές και οικονομικές δραστηριότητες και ομόλογα. Τζέιμς Μάτις, υπουργείο Άμυνας: 5 εκατομμύρια δολάρια Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του προέρχεται από τον μισθό του στον στρατό και τη σύνταξή του. Έχει το προσωνύμιο «warrior monk» και αποστρατεύτηκε το 2013 με τον βαθμό του στρατηγού. Παραμένει διευθυντής της General Dynamics ενώ ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Theranos. Τζον Κέλι, υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας: 4 εκατομμύρια δολάρια Ο Κέλι πέρασε περισσότερο από σαράντα χρόνια στον στρατό κι έφτασε στον βαθμό του στρατηγού. Υπηρέτησαν και οι δύο γιοι του και ο ένας έχασε τη ζωή του σε μάχη στο Αφγανιστάν. Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του προέρχεται από την κυβερνητική σύνταξή του. Ρικ Πέρι, υπουργείο Ενέργειας: 2 εκατομμύρια Από το 2015 που έφυγε από το γραφείο του κυβερνήτη του Τέξας έβγαλε περισσότερα από 100.000 δολάρια από τις ομιλίες του κι ακόμα 250.000 δολάρια παρέχοντας υπηρεσίες συμβούλου στην εταιρεία Caterpillar. Το 20% των καταθέσεών του είναι σε εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου και ενεργειακών αποθεμάτων. Μάικ Πενς, αντιπρόεδρος: 800.000 δολάρια

Κυβερνήτης της Ιντιάνα και πρώην μέλος του Κογκρέσου, ο Πενς βγάζει το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του από πολιτειακά και ομοσπονδιακά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Πατέρας τριών παιδιών, ο Πενς κατέχει και τουλάχιστον 95.000 δολάρια σε σπουδαστικά δάνεια. Ράιν Ζίνκ, υπουργείο Εσωτερικών: 800.000 δολάρια



Ο Ζινκ κατέχει πολυάριθμα ακίνητα που ενοικιάζει στη γενέτειρά του τη Μοντάνα, αλλά και συλλογή έργων τέχνης αξίας 100.000 δολαρίων. Η αδυναμία του είναι το γκαράζ του που είναι γεμάτο αυτοκίνητα- ανάμεσά τους μια Κάντιλακ του 1938.

