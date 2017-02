Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Δόθηκε οριστική λύση στο θέμα των δασικών χαρτών

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Διευθετήθηκε οριστικά το ζήτημα που ανέκυψε με το συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια, το μεσημέρι της Παρασκευής, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Θ. Καρυπίδη και του εκτελούντα χρέη γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Μιχελάκη.





Η απόφαση που λήφθηκε είναι προς την κατεύθυνση της επίλυσης του θέματος, χωρίς να επιβαρυνθεί ο πολίτης. Συγκεκριμένα, αφορά στη διαχείριση των ζητημάτων με συνεργασία των υπηρεσιών, χωρίς καμία εμπλοκή του πολίτη, ενώ για τις ελάχιστες ενστάσεις που θα γίνουν, αυτές να μην έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.



«Με τον τρόπο αυτό και την τεχνική λειτουργία δίνεται λύση στο 99% των περιπτώσεων που υπήρχαν προβλήματα, ενώ στο 1% των περιπτώσεων που δεν θα λυθούν υπηρεσιακά , οι πολίτες δεν θα κληθούν να καταβάλλουν ούτε μισό ευρώ» δήλωσε μετά το τέλος της σύσκεψης ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης.



