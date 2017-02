Οι αγώνες μπάσκετ του Σαββατοκύριακου από την ΕΚΑΣΔΥΜ

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πολλούς αγώνες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ΕΚΑΣΔΥΜ για το Σαββατοκύριακο 4 &5 Φεβρουαρίου. Για τις ομάδες των Γρεβενών, να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά: Το Σάββατο στις 18:00 στο κλειστό των Γρεβενών, οι έφηβοι του Πρωτέα, υποδέχονται την αντίστοιχη ομάδα του Αριστοτέλη Φλώρινας. Την ίδια ώρα οι κορασίδες του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου αγωνίζονται στην Φλώρινα με την ομάδα Δε Σουτέρς. Στις 20:00 στο ΔΑΚ Γρεβενών στο παιδικό τουρνουά, ο Κεραυνός «υποδέχεται»τον Πρωτέα.





Την Κυριακή, στις 10:00 πμ, οι παίδες του Πρωτέα, υποδέχονται στα Γρεβενά, την ομάδα της Καστοριάς. Στις 11:00 πμ στην Κοζάνη, οι παίδες του Κεραυνού αντιμετωπίζουν τον Λασσάνη. Δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά: (Κάντε κλικ για μεγέθυνση)



