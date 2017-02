Μπάσκετ Α1 ανδρών: Στο φινάλε η ΑΕΚ, νίκες για Προμηθέα, Ρέθυμνο και Τρίκαλα

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

16η αγωνιστική



Η ΑΕΚ επικράτησε με 71-65 της Κύμης, στο ΟΑΚΑ, για την 16η αγωνιστική της Α1, χάρη σε τρίποντο του ΜακΓκρθ στα 27΄΄ πριν τη λήξη κι ενώ ο Σιγκούνας είχε αστοχήσει πριν από πλευράς φιλοξενούμενων.



Ο τραυματισμός του Τρέβορ Ρέλεφορντ άφησε «πληγωμένο» τον Κολοσσό Ρόδου, με τον Προμηθέα Πατρών να φτάνει στην εντός έδρας νίκη, 78-68 και να παίρνει βαθμολογική ανάσα στην προσπάθειά του για παραμονή στα «μεγάλα σαλόνια». Την 7η νίκη του συνολικά και 6η εντός έδρας πανηγύρισε το Ρέθυμνο, επικρατώντας χάρη στην τριπλέτα των Φιτζπάτρικ (21π., 13ρ.), Άρνολντ (17π.) και Τάλτον (16π.) με 71-56 του Απόλλωνα Πατρών, στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη». Νικηφόρα πέρασε από τα Τρίκαλα, με 75-78 το Λαύριο που ελπίζει στην παραμονή. Ας δούμε αναλυτικά:



ΑΕΚ-Κύμη 71-65 Αυτή ήταν η 13η νίκη της Ένωσης, με την οποία σταθεροποιήθηκε στην πρώτη τριάδα, σε συνδυασμό με την ήττα του Κολοσσού στην Πάτρα από τον Προμηθέα. Πρώτος σκόρερ των «κιτρινόμαυρων» ο Ντούσαν Σάκοτα με 20 πόντους, ενώ Σταμάτης, Όρτον και Σχίζας ήταν οι καλύτεροι των φιλοξενούμενων. Η Ένωση πάντως ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με… 5/32 τρίποντα (15%) με τον Ούκιτς να έχει 0/5, τον Ντίξον 1/8, τον Βασιλειάδη 1/6 και τον Σάκοτα 0/3. Σημαντική δουλειά έκανε ο Ελονού στα ριμπάουντ με 8 σημειώνοντας και 7 πόντους. Τα δεκάλεπτα: 12-19, 35-35, 48-49, 71-65 Η Κύμη μπήκε πιο δυνατά και με τον πρωταγωνιστή τον Σχίζα στο σκοράρισμα ξέφυγε με +10, 5-15, αλλά και 7-17 με 2/2 βολές του Όρτον. Ούκιτς και Σάκοτα «υπέγραψαν» ένα σερί 5-0 για την ΑΕΚ, 12-17, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται με τζαμπ σουτ του Κουκουλά, 12-19. Η ΑΕΚ αντέδρασε με πολυφωνία στην επίθεση (Ελονού, Ντίξον, Σάκοτα και Βασιλειάδης) ισοφαρίζοντας σε 27-27, 4:30΄΄ πριν το ημίχρονο, με 2/2 βολές του τελευταίου. Εύστοχος από τη γραμμή των βολών και ο Σάκοτα, έδωσε το προβάδισμα στους «κιτρινόμαυρους» λίγο αργότερα, 29-28. Το προβάδισμα άλλαξε αρκετές φορές… χέρια (ο Σταμάτης πήρε τη σκυτάλη από τον Σχίζα από πλευράς φιλοξενούμενων) μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, η οποία βρήκε τις δύο αντιπάλους ισόπαλες 35-35. Οι παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς επέμεναν να δοκιμάζουν… το χέρι τους έξω από τα 6.75 στην 3η περίοδο, απ’ όπου ήταν ιδιαίτερα άστοχοι (3/25 στο 30ο λεπτό). Παρά την υπεροχή της στον τομέα των ριμπάουντ (23 η ΑΕΚ έναντι 31 των φιλοξενούμενων), η Κύμη δεν κατάφερε να ξεφύγει, 45-45 στο πληρώνοντας τα 14 λάθη της σε 30 λεπτά. Ο Όρτον έφτασε τους 11 πόντους (όσους είχε και ο Σχίζας από τη 2η περίοδο, ενώ 12 μετρούσε ο Σταμάτης), με την Κύμη να προηγείται με έναν πόντο 48-49, με τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου. Στον αντίποδα, οι «κιτρινόμαυροι» βασίστηκαν στον Ντούσαν Σάκοτα (16π., 5ρ.), 7 ριμπάουντ είχε μαζέψει και ο Ελονού, με τους Βασιλειάδη και Ντίξον να έχουν πετύχει από 9 πόντους στο ίδιο διάστημα. Μάχη «σώμα με σώμα» έγινε στην 3η περίοδο: Αρχικά ο Τσούπκοβιτς έδωσε προβάδισμα στην Κύμη με 37-40, το οποίο… πήρε πίσω για την ΑΕΚ με δικό του τρίποντο ο Κώστας Βασιλειάδης. Ο Όρτον ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους (45-45) στο 28′, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται, 48-49 υπέρ της Κύμης. Το καλό ξεκίνημα της ΑΕΚ στην 4η περίοδο της έδωσε πλεονέκτημα, όταν με τρίποντο του Λαρεντζάκη και πόντους των Ούκιτς και Εολνού, η ΑΕΚ προσπέρασε με +6 (55-49) στο 32′. Οι «κιτρινόμαυροι» ξέφυγαν και με +8 (66-58). Ομως, η Κύμη «ροκάνισε» τη διαφορά, πλησίασε απειλητικά δια χειρός Σταμάτη, 68-65, 1.20΄΄ πριν τη λήξη, με τον Σιγκούνα να αποδεικνύεται «μοιραίος» των φιλοξενούμενων, όταν στα 40» αστόχησε για τρεις χάνοντας την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Εύστοχος αποδείχτηκε, όμως ο ΜακΓκραθ για την ΑΕΚ στα 27» (71-65) που ήταν και το τελικό σκορ. Διαιτητές: Διαμαντής-Μαλαμάς-Ζαχαρής ΑΕΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Ούκιτς 8, Ελονού 7, Βασιλειάδης 11 (1), Λαρεντζάκης 6 (1), Ουίλιαμς 3 (1), ΜακΓκραθ 3 (1), Χαριτόπουλος, Ντίξον 13 (1), Τσαλμπούρης, Σάκοτα 20 ΚΥΜΗ (Βασίλης Μπρατσιάκος): Σχίζας 11 (1), Τσούπκοβιτς 5 (1), Σταμάτης 18 (1), Πάλμπλαντ 1, Όρτον 15, Σιγκούνας 8 (2), Κατράνας, Τζόλος, Κουκουλάς 7, Κωνσταντακόπουλος. Προμηθέας Πατρών – Κολοσσός Ρόδου 78-68



Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Νίκος Γκίκας με 18 πόντους. Οι Αχαιοί πανηγύρισαν την 6η νίκη τους σε 16 αγωνιστικές, ενώ οι Ροδίτες συμβιβάστηκαν με την 7η ήττα. Τα δεκάλεπτα: 9-10, 32-33, 58-45, 78-68 Μόλις στον πρώτο λεπτό του αγώνα τραυματίστηκε ο αστέρας του Κολοσσού, Τρέβορ Ρέλεφορντ, αφήνοντας χωρίς το βασικό «όπλο» του τον Άρη Λυκογιάννη. Μετά το 9-10 της 1ης περιόδου, όταν ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος σημείωσε τους 6 από τους 10 πόντους των Ροδιτών, οι τελευταίοι στηρίχτηκαν στους Τσούκου και Παπαδάκη. Οι Πατρινοί, όμως είχαν σε μεγάλη μέρα των Νίκο Γκίκα, ο οποίος τους κράτησε σε απόσταση αναπνοής στο ημίχρονο, 32-33. Οι παίκτες του Βαγγέλη Αγγέλου παρουσίασαν βελτίωση με την επανέναρξη του αγώνα και με σερί 8-0 ξέφυγαν με +7 (40-33). Εν συνεχεία ο Προμηθέας οικοδόμησε και διαφορά 12 πόντων (50-38). Η 3η περίοδος ολοκληρώθηκε με τον ηλεκτρονικό πίνακα να δείχνει 58-45, καθώς ο Κολοσσός δεν μπορούσε πλέον να ακολουθήσει, με τον Χολ να μην πιάνει καλή απόδοση αυτή τη φορά εν αντιθέσει με το ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τυπική διαδικασία αποδείχτηκε η 4η περίοδος με την ομάδα της Πάτρας να διατηρείται σταθερά στο προβάδισμα και να πανηγυρίζει μία δίκαιη νίκη. Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ.-Ψαριανός-Θεονάς ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Βαγγέλης Αγγέλου): Μπάσινγκεϊμ 21(2), Πέττας, Φαγέ 8(1), Ντίκερσον 5, Μουρ 9(1), Παπαντωνίου 4, Γκίκας 18(4), Γερομιχαλός 4, Τζόουνς 8(1), Τόντιτς 1 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Άρης Λυκογιάννης): Ρέντικ 7, Σαλούστρος 7, Ρέλεφορντ, Βασιλόπουλος 6, Χολ 5 (2/9 σουτ, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ σε 36 λεπτά), Τσούκου 16(3), Γεωργαλής 6(2), Άχονεν 4, Παπαδάκης 17(5)



Ρέθυμνο-Απόλλων Πατρών 71-56



Οι Αχαιοί, με 4 νίκες – 12 ήττες πλέον παραμένουν στη ζώνη του υποβιβασμού, 10 αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Χίκεϊ (12π.) και Καλινόσκι (11π.) ήταν οι κορυφαίοι της ομάδας της Πάτρας. Τα δεκάλεπτα: 14-13, 27-33, 53-44, 71-56 «Μάχη» έγινε στο πρώτο 20αλεπτο στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» του Ρεθύμνου. Αρνολντ, Φιτζπάτρικ και Σάφτενααρ μοιράστηκαν τις επιθετικές πρωτοβουλίες των γηπεδούχων μετά το τζάμπολ για το υπέρ τους 13-8. Οι Αχαιοί ισορρόπησαν, με πόντους από Στόκτον, Βεργίνη και Καλινόσκι μειώνοντας σε 14-13 στο 10ο λεπτό. Το τρίποντο του Χίκεϊ μετά από 15 λεπτά έδωσε προβάδισμα στον Απόλλωνα, 21-23. Ο ίδιος ισοφάρισε και σε 25-25, μετά το 25-23 από δίποντο του Τάλτον, με τους παίκτες του Σκουρτόπουλου να περνούν ξανά μπροστά, 25-27, χάρη σε λέι απ του Στόκτον, 2.39΄΄ πριν το ημίχρονο. Έκτοτε και μέχρι την ολοκλήρωση του α΄ μέρους, η ομάδα της Πάτρας δεν… ξανακοίταξε πίσω, βρήκε λύσεις από Χίκεϊ, Διαμαντάκο και Ράσελ, για το 27-33 στο 20ο λεπτό. Το Ρέθυμνο δεν ήταν διατεθειμένο να γνωρίσει μία τρίτη εντός έδρας ήττα: Στην 3η περίοδο, οι παίκτες του Νίκου Βετούλα μπήκαν αποφασισμένοι και απάντησαν με επιμέρους σκορ 26-11. Ο Φιτζπάτρικ πήρε στους… ώμους του τους Κρήτες, είχε άξιο συμπαραστάτη τον Άρνολντ, ενώ ο Τάλτον «εκτόξευσε» τη διαφορά στους +10, με τρίποντο, 49-39, στο 26ο λεπτό. Η απάντηση των Αχαιών ήταν ένα σερί 5-0, χάρη στο οποίο έγιναν εκ νέου απειλητικοί, 49-44, αλλά Φιτζπάτρικ και Αρνολντ ήταν μία ακόμη φορά παρόντες, όταν τους χρειάστηκε το Ρέθυμνο, 53-44, στην εκπνοή της 3ης περιόδου. Με σοβαρότητα στην 4η περίοδο, το Ρέθυμνο δεν απειλήθηκε ξανά από τους Πατρινούς και έφτασε άνετα στο τελικό, 71-56. Διαιτητές: Σχινάς-Μπίκας-Παγώνης ΡΕΘΥΜΝΟ (Νίκος Βετούλας): Άρνολντ 17 (2), Φιτζπάτρικ 21 (3), Τάλτον 16 (3), Γιαννόπουλος, Κράβιτς, Κόττας 2, Ράζις, Χριστοδούλου 10, Σάφτενααρ 4, Καμπερίδης 1, Θεοδωρίδης, Τζόζεφ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Θανάσης Σκουρτόπουλος): Χίκεϊ 12 (1), Ράσελ 2, Κουζέλογλου 6, Καλινόσκι 11 (1), Ράινς 6, Στόκτον 9 (1), Βεργίνης 5, Διαμαντάκος 2, Σλαφτσάκης 1, Μπάβτσιτς 2, Τσιάρας Τρίκαλα-Λαύριο 75-78 Τεχνική ποινή δέχτηκε ο Μανωλόπουλος για τους γηπεδούχους 3΄΄ πριν τη λήξη. Πλέον Λαύριο και Τρίκαλα ισοβαθμούν με 22 βαθμούς (6 νίκες – 10 ήττες). Μεγάλο παιχνίδι έκανε ο Σον Έβανς με 25 πόντους για τους νικητές, με τους Μπολντς και Πάντερ να σημειώνουν από 11 πόντους. Ο Μπιρούτα με 16 πόντους ήταν ο κορυφαίος των Θεσσαλών που είχαν 4 διαδοχικές νίκες πριν το αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στο Λαύριο. Τα δεκάλεπτα: 19-19, 32-41, 54-67, 75-78 Μετά από αμφίρροπη μάχη στην 1η περίοδο (19-19), το Λαύριο επέβαλε το ρυθμό του στο 2ο δεκάλεπτο, παίζοντας ομαδικά (11 ασίστ έναντι 5 των Τρικάλων). Εβανς και Μπολντς ήταν οι επιθετικές «αιχμές» των φιλοξενούμενων με 10 και 7 πόντους αντίστοιχα στο α΄ μέρος, ενώ ο Μπιρούτα ήταν ο μοναδικός με διψήφιο νούμερο πόντων από την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Το Λαύριο ξέφυγε με 26-41, 2.34΄΄ πριν το ημίχρονο, για να μειώσουν σε 32-41 (με σερί 6-0 τα Τρίκαλα, με την εκπνοή της 2ης περιόδου. Το Λαύριο πήγε στο ημίχρονο έχοντας 6/13 τρίποντα (2/12 τα Τρίκαλα) με τους Χάμιλτον, Πάντερ, Μπολντς, Γκρέι, Αθανασούλα και Περράκη να μετρούν από ένα εύστοχο. Στην 3η περίοδο, ο Έβανς έδινε «ρεσιτάλ» στη ρακέτα για το 54-67 στο 30ο λεπτό. Το Λαύριο ξέφυγε και με 56-70, αλλά η εντολή του Γιάννη Καστρίτη για ζώνη 2-3 έφερε αποτελέσματα για τους γηπεδούχους. Το Λαύριο αδυνατούσε να βρει διαδρόμους με τα Τρίκαλα να απειλούν, 71-75 (37΄) και 72-76 αμέσως μετά. Στα 44΄΄, ο Μανωλόπουλος ευστόχησε έξω από τα 6.75, 75-77, στα 44» ενώ ο ίδιος θα γινόταν «ήρωας» αν ευστοχούσε σε νέα προσπάθεια για τρίποντο στα 3΄΄. Ζήτησε, όμως φάουλ και μάλιστα με ιδιαίτερα έντονο τρόπο, οι διαιτητές τον τιμώρησαν με τεχνική ποινή και ο Μπολντς διαμόρφωσε το 75-78, με μία βολή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

=========================

Β.

1. Ολυμπιακός 29 -15αγ.

. Παναθηναϊκός 29 -15αγ.

. ΑΕΚ 29

4. Κολοσσός Ρόδου 25

5. Αρης 24 -15αγ.

6. ΠΑΟΚ 23 -15αγ.

. Ρέθυμνο 23

8. Λαύριο 22

. Τρίκαλα 22

. Προμηθέας Πατρών 22

11. Κύμη 21

12. Κόροιβος Αμαλιάδας 20 -15αγ.

. Απόλλων Πατρών 20

14. Δόξα Λευκάδας 18 -15αγ. δολ,αμπε

