Και νέο τελεσίγραφο Σόιμπλε προς την Ελλάδα

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Έτσι, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε επανέλαβε ότι η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των σχεδίων διεθνούς διάσωσης, διαφορετικά θα καταλήξει σε αδιέξοδη κατάσταση.



«Εάν η Ελλάδα επανειλημμένα δεν κάνει αυτό στο οποίο έχει δεσμευτεί, αυτό εν τέλει δεν θα αποδώσει», δήλωσε ο Σόιμπλε σε επιχειρηματική συνάντηση στο Σααρμπρίκεν της Γερμανίας. Ο ίδιος εξάλλου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Η ΕΚΤ είναι ουσιαστικά αυτή που πρέπει να κατηγορηθεί για τα προβλήματά μας. Μάλλον το πρόβλημα είναι ότι η δομή της ευρωζώνης είναι τέτοια που έχουμε ένα κοινό νόμισμα χωρίς μια κοινή χρηματοπιστωτική και οικονομική πολιτική και ότι τα μέλη -και η ΕΚΤ ποτέ δεν κουράζεται να το λέει αυτό- δεν κάνουν αυτό το οποίο έχουν δεσμευθεί να κάνουν». topontiki loading…

