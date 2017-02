Θα κλείσουν τα Τέμπη την Κυριακή οι αγρότες

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Από το μπλόκο της Νίκαιας την Κυριακή, οι αγρότες με τα τρακτέρ τους θα προχωρήσουν τελικά σε αποκλεισμό και της κοιλάδας των Τεμπών. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας, Ρίζος Μαρούδας, από το βήμα της σημερινής αγροτικής συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Λάρισας.



Οι αγρότες που κατέφθασαν σήμερα στο κέντρο της πόλης, λίγο μετά τις 18:00 με τα τρακτέρ τους, πέρασαν μέσα από τους κεντρικούς δρόμους με κορναρίσματα και κατέληξαν στην κεντρική πλατεία τη Λάρισας, όπου και πραγματοποιήθηκαν χαιρετισμοί από αγρότες, από σωματεία και φορείς της Λάρισας και της Θεσσαλίας. Στην ομιλία του, ο Ρίζος Μαρούδας επιτέθηκε στη κυβέρνηση λέγοντας πως οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν και θα κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα. «Είμαστε εδώ ως ένα βήμα κλιμάκωσης, γιατί η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ξεμπλέξει από εμάς, γιατί τα αιτήματά μας είναι δίκαια» είπε μεταξύ άλλων, ενώ κάλεσε τον ελληνικό λαό να παλέψει από κοινού. «Δεν θα ανεχθούμε την επιχείρηση κοινωνικού αυτοματισμού που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Δεν παλεύουμε για τον εαυτό μας. Γιατί όταν ζητάμε αφορολόγητο 12.000 ευρώ, ή όταν διεκδικούμε το δικαίωμα μας στην δωρεάν υγεία, δεν το κάνουμε μόνο για εμάς, αλλά το ζητάμε για όλο τον ελληνικό λαό» τόνισε.



Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 19:30 και τα τρακτέρ επέστρεψαν στο μπλόκο της Νίκαιας όπου και παραμένουν. Να υπενθυμιστεί πάντως, πως κλειστή παραμένει και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, σε δύο σημεία. Το ένα βρίσκεται στη Νίκαια, όπου οι αγρότες κρατούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στο κόμβο του Πλατυκάμπου, όπου οι αγρότες του μπλόκου από σήμερα το μεσημέρι έχουν αποκλείσει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. thetoc loading…

