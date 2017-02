Η 16η αγωνιστική στη Σούπερ Λίγκα: Για τη νίκη ο Παναθηναϊκός, φαβορί οι «μεγάλοι»

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το παιχνίδι στα Γιάννενα μεταξύ του τοπικού ΠΑΣ και του Παναθηναϊκού ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας.



Η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη δεν έχει περιθώρια για άλλη απώλεια και θα παλέψει για τη νίκη και τους τρεις βαθμούς. Σαφώς πιο εύκολο έργο θα έχει ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, ο οποίος θα υποδεχθεί τον Ηρακλή, ενώ το λογικό φαβορί για τη νίκη είναι και η ΑΕΚ, η οποία θα φιλοξενήσει στο Ολυμπιακό στάδιο τη Βέροια. Τον πρώτο λόγο για τη νίκη έχει και ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ντέρμπι της Νέας Σμύρνης, μεταξύ των δύο ομάδων έκπληξη της φετινής σεζόν, του Πανιωνίου και της Ξάνθης, οι οποίες «συγκατοικούν» στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Συνοπτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής έχει ως εξής: ΣΑΒΒΑΤΟ

15:00 (ΑΕΛ Arena) ΑΕΛ-Κέρκυρα

17:15 (Αγρίνιο) Παναιτωλικός-Ατρόμητος

19:30 (Ζωσιμάδες) ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός ΚΥΡΙΑΚΗ

15:00 (ΟΑΚΑ) ΑΕΚ-Βέροια

17:15 (Νέα Σμύρνη) Πανιώνιος-Ξάνθη

17:15 (Τούμπα) ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης

19:30 (Καραϊσκάκη) Ολυμπιακός-Ηρακλής ΔΕΥΤΕΡΑ

19:30 (Λιβαδειά) Λεβαδειακός-Πλατανιάς



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

==========

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. Ολυμπιακός 18 14-3-1 8-1-0 6-2-1 38-9 45

2. ΠΑΟΚ 18 11-2-5 5-1-2 6-1-3 26-11 32

. Πανιώνιος 18 9-5-4 4-2-2 5-3-2 24-14 32

. Ξάνθη 18 9-5-4 4-3-2 5-2-2 22-16 32

5. Παναθηναϊκός 18 8-7-3 6-2-1 2-5-2 21-11 31

6. ΑΕΚ 18 6-8-4 4-5-0 2-3-4 25-16 26

7. ΠΑΣ Γιάννινα 18 7-5-6 4-2-3 3-3-3 19-17 26

8. Πλατανιάς 18 6-7-5 5-3-1 1-4-4 18-20 25

9. Ατρόμητος 18 6-5-7 3-1-5 3-4-2 19-26 23

10. Αστέρας Τρίπολης 18 5-5-8 4-4-1 1-1-7 19-25 20

11. Παναιτωλικός 18 5-4-9 4-1-4 1-3-5 21-25 19

12. Κέρκυρα 18 4-6-8 3-3-3 1-2-5 15-21 18

13. Λάρισα 18 3-7-8 3-3-3 0-4-5 16-25 16

14. Λεβαδειακός 18 3-5-10 3-3-3 0-2-7 13-32 14

15. Βέροια 18 2-7-9 1-5-4 1-2-5 11-28 13

. Ηρακλής 18 2-7-9 1-5-4 1-2-5 14-25 13 * Οι ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς δολ,αμπε loading…

