Η αβεβαιότητα στην οικονομία μειώνει τις τραπεζικές καταθέσεις

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 4,3 δισ. ευρώ σε σχέση με τα τέλη του 2015 και διαμορφώθηκαν στα 121,4 δισ. ευρώ.



Ηδη σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από τις τράπεζες, όπως αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή σε δημοσίευμά της, στα τέλη Ιανουαρίου και τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου, έχει χαθεί το ένα τέταρτο περίπου της αύξησης που υπήρξε το 2016 και οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών καταγράφουν μείωση κατά 1 δισ. ευρώ περίπου. Η αιτία είναι η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος λόγω της παράτασης της αβεβαιότητας σε σχέση με τη δεύτερη αξιολόγηση, αλλά και η επαναφορά από στελέχη της κυβέρνησης της συζήτησης περί δραχμής, που υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταθετών. Η ανησυχία των καταθετών συνδέεται ευθέως και με τον φόβο ενός bail in εάν οι τράπεζες δεν καταφέρουν να μειώσουν τα «κόκκινα» δάνεια και χρειαστεί να ανακεφαλαιοποιηθούν εκ νέου· η δημιουργία τέτοιου κλίματος απειλεί τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος.



Τραπεζικά στελέχη εξηγούν ότι η παράταση της αβεβαιότητας σε σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος αποθαρρύνει και την παραμονή στις τράπεζες των κεφαλαίων που υπήρξαν το 2016 μέσα από τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια (money markets funds). iefimerida loading…

