Ευρωλίγκα στο Μπάσκετ: Μεγάλο «διπλό» του ΠΑΟ στην Πόλη, 84-79 τη Γαλατάσαραϊ

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με το υπερπολύτιμο τρίτο εφετινό ευρωπαϊκό «διπλό» στις… αποσκευές του «αποχαιρέτησε» την Κωνσταντινούπολη ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» (12-9) επικράτησαν με 84-79 της Γαλατασαράι (6-15), για την 21η αγωνιστική της Eurolegue, και έκαναν αποφασιστικό βήμα για μία θέση στην οκτάδα, που οδηγεί στα πλέι οφ.



Πανηγυρικό χαρακτήρα πήραν τα «πράσινα» γενέθλια του Παναθηναϊκού, με τον Μάικ Τζέιμς να αποφασίζει στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου να σβήσει πρόωρα τα… κεράκια για τα 109 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Ο Αμερικανός γκαρντ (18π.) έδωσε την απαραίτητη ώθηση, με τον Κέι Σι Ρίβερς να «σφραγίζει» από τα 6.75 την επιτυχία περίπου ένα λεπτό πριν τη λήξη, όταν και διαμόρφωσε το 84-74. Τζέιμς Φελντέιν (15π., 5/6τρ.) και Νικ Καλάθης (10π., 2/4τρ., 7ασ.) έπιασαν μετά από καιρό μία μεγάλη εμφάνιση, ενώ σταθερή αξία παρουσιάστηκε ο Κρις Σινγκλετον με 15 πόντους. Όσο για τα «κλειδιά» της αποψινής επιτυχίας, πέρα από την αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι Κυπελλούχοι Ελλάδας; Τα 16/31 τρίποντα, η κατά διαστήματα εξαντλητική άμυνα και η έφεση στη δημιουργία (20 ασίστ). Από την τουρκική ομάδα των 16 λαθών, που έψαχνε μία νίκη γοήτρου, καθώς το τρένο της πρόκρισης έχει χαθεί, ξεχώρισαν οι Τιμπόρ Πλάις (15π., οι 9 στο α’ δεκ.), Μπλέικ Σιλμπ (14π.) και Βλαντιμίρ Μίτσοφ (14π.). Τα δεκάλεπτα: 24-18, 40-43, 64-68, 79-84 Η αμυντική δυσλειτουργία του Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό με την αδυναμία «αναχαίτισης» του Πλάις κοντά στο καλάθι (9π.) και του Μίτσοφ στην περιφέρεια (6π., 2/2τρ.), δεν επέτρεψαν στους «πράσινους» να… εξαργυρώσουν τα καλά ποσοστά ευστοχίας τους (3/8δ., 4/7τρ.). Στον αντίποδα, οι Τούρκοι βρήκαν τα ελεύθερα σουτ (7/10δ., 3/4τρ.) και επιβάλλοντας το γρήγορο ρυθμό τους προηγήθηκαν με 12-3 στο 5΄ και 20-9 στο 9΄, για να ακολουθήσει ένα ξέσπασμα του Παναθηναϊκου από τα 6.75 (τρία κολλητά τρίποντα από Φελντέιν, Νίκολς και Τζέιμς) και να μειώνει στο 10΄ σε 24-18. Οι «πράσινοι» κράτησαν και στη δεύτερη περίοδο τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας, η άμυνα βρήκε τη συνοχή της, περιορίζοντας κυρίως τον Πλάις, και με πρωταγωνιστή τον Σίνγκλετον από τα 6.75 ο Παναθηναϊκός έτρεξε επιμέρους σκορ 7-16 και στο 16΄ προηγήθηκε με +3 (31-34). Ωστόσο, κάποια αμυντικά κενά έκαναν την επανεμφάνιση τους στο «τρφύλλι» και δεν επέτρεψαν στο σύνολο του Πασκουάλ να οικοδομήσει μία διαφορά ασφαλείας (40-43 στο 20΄). Με την άμυνα του Παναθηναϊκού να «εξουδετερώνει» κάθε προσπάθεια της Γαλατασαράι και τους Φελντέιν, Καλάθη να… οργιάζουν από τα 6.75 οι «πράσινοι» έτρεξαν το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 17-6 και στο 26΄ εκτόξευσαν τη διαφορά στους +14 πόντους (60-46). Ωστόσο, η άμυνα της ελληνικής ομάδας δεν είχε την απαραίτητη διάρκεια, με τον Σιλμπ να απαντά με προσωπικό σερί 10-0 και να μειώνει στο 27΄ σε 56-62. Ο Πλάις έφερε τη Γαλατά σε απόσταση αναπνοής 64-65, αλλά ένα φάουλ του Φιτιπάλντο σε προσπάθεια του Τζέιμς από τα 6.75 βοήθησε τον Παναθηναϊκό να μπει στην τελευταία περίοδο στο +4 (68-64). Με τον Τζέιμς να δίνει ρεσιτάλ σε άμυνα και επίθεση, οι «πράσινοι» ξέφυγαν γρήγορα με 77-66 (33΄) και δεν αγχώθηκαν από το γεγονός ότι φορτώθηκαν γρήγορα με διαδοχικά φάουλ. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να αντιδράσουν μειώνοντας σε 72-77 στο 36΄, αλλά στη συνέχεια προδόθηκαν από την αστοχία τους, με τον Ρίβερς να βάζει «ταφόπλακα» στα όνειρα των γηπεδούχων για ανατροπή από τα 6.75 (84-74 στο 39΄). ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λαμόνικα (Ιταλία), Γιόβτσιτς (Σερβία), Πάντερ (Γερμανία) ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ (Εργκίν Αταμάν): Μίτσοφ 14 (2), Φιτιπάλντο, Τάιους 7, Σιλμπ 14 (2), Πλάις 15, Νταγιέ 2, Γκιουλέρ 11 (1), Ντίμπλερ 11 (3), Κοκσάλ 5 (1). ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τσάβι Πασκουάλ): Σίνγκλετον 15 (3), Νίκολς 3 (1), Ρίβερς 8 (2), Τζέιμς 18 (2), Φώτσης, Παππάς 2, Φελντέιν 15 (5), Χαραλαμπόπουλος, Γκάμπριελ 5 (1), Τζεντίλε, Μπουρούσης 8, Καλάθης 10 (2). Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Euroleague είχε ως εξής: 21η αγωνιστική Πέμπτη, 2/2

Ούνιξ Καζάν (Ρωσία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 75-90

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 77-71

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 89-85

Μπάμπεργκ (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 90-75

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Νταρουσάφακα (Τουρκία) 89-87



Παρασκευή, 3/2

Γαλατασαράι (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 79-84

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 71-79

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 72-86 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β.

Ρεάλ Μαδρίτης 16-5 37

ΤΣΣΚΑ Μόσχας 15-6 36

Ολυμπιακός 15-6 36

Φενερμπαχτσέ 14-7 35

Ερυθρός Αστέρας 12-9 33

Παναθηναϊκός 12-9 33

Μπασκόνια 12-9 33

Νταρουσάφακα 10-11 31

Αναντολού Εφές 10-11 31

Ζαλγκίρις 9-12 30

Μπαρτσελόνα 8-13 29

Μπάμπεργκ 8-13 29

Ούνιξ Καζάν 7-14 28

Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-14 28

Αρμάνι Μιλάνο 7-14 28

Γαλατασαράι 6-15 27 δολ

